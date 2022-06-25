"Ракетна показуха": Зеленський записав вечірнє відеозвернення

У короткому відео президент України прокоментував запуск пів сотні ракет по території України.

Президент України Володимир Зеленський записав своє традиційне вечірнє відеозвернення, в якому прокоментував запуск майже пів сотні ракет цієї ночі по території України.

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"Сьогодні розпочався п'ятий місяць повномасштабної війни. Окупанти збиралися на п'ятий день захопити більшу частину нашої країни, а натомість на п'ятий місяць влаштували таку ракетну показуху, яка стратегічно нічого для Росії не змінює", — заявив президент.

Він зазначив, що це такий етап війни: складний морально й емоційно, коли всі знають, що у ворога нічого не вийде і ми все одно зможемо захистити нашу країну, але втратили контроль над часом і не відчуваємо скільки буде ще ударів, втрат і зусиль перед тим, коли ми побачимо ознаки швидкої перемоги.

[ + – ] Вечірнє відеозвернення Володимира Зеленського

Зеленський нагадав, що в понеділок він візьме участь у саміті Великої сімки, а також на саміті НАТО, який відбудеться пізніше. І ще раз зазначив, що Україні потрібно більше протиповітряних систем оборони, які є в Європи, а мають бути в Україні, де вони необхідні, як ніде у світі зараз.

Нагадаємо, раніше Командування Повітряних Сил ЗСУ зазначало, що вночі 25 червня російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Було випущено понад пів сотні ракет різних типів: повітряного, морського та наземного базування. Уперше з території Білорусі ворог застосував проти України дальні бомбардувальники Ту-22М3, а також поновив застосування оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" із цієї країни.

На північному напрямку з літаків Ту-22М3 противник застосовував ракети Х-22, а на південному напрямку — ракети "ОНІКС" оперативно-тактичного комплексу "Бастіон".

Командування наголосило, що ракети "Х-22", "Онікс", "Іскандер" є надзвичайно складними цілями для комплексів протиповітряної оборони, що знаходяться на озброєнні українських Повітряних Сил. Адже швидкість ракет "Онікс" та "Х-22" становить понад 3 000 км/год. А ракети "Іскандер" летять по балістичній траєкторії. Але попри складності, частина ракет все ж таки була збита.

Але сьогодні, 25 червня, ворог завдав ракетного удару по мирних цілях біля міста Сарни на Рівненщині. Влучив у СТО й автомийку. Загинули троє мирних жителів, четверо – поранено.