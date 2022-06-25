"Ракетная показуха": Зеленский записал вечернее видеообращение

В коротком видео президент Украины прокомментировал запуск полусотни ракет по территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский записал свое традиционное вечернее видеообращение, в котором прокомментировал запуск почти полусотни ракет этой ночью по территории Украины.

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"Сегодня начался пятый месяц полномасштабной войны. Оккупанты собирались на пятый день захватить большую часть нашей страны, а вместо этого на пятый месяц устроили такую ракетную показуху, которая стратегически ничего для России не меняет", — заявил президент.

Он отметил, что это такой этап войны: сложный морально и эмоционально, когда все знают, что у врага ничего не выйдет и мы все равно сможем защитить нашу страну, но утратили контроль над временем и не чувствуем сколько будет еще ударов, потерь и усилий прежде, чем мы увидим признаки скорой победы.

[ + – ] Вечернее видеообращение Владимира Зеленского

Зеленский напомнил что в понедельник он примет участие в саммите Большой семерки, а также на саммите НАТО, который пройдет позже. И еще раз отметил, что Украине нужно больше противовоздушных систем обороны, которые есть у Европы, а должны быть в Украине, где они необходимы, как нигде в мире в данный момент.

Напомним, ранее Командование Воздушных Сил ВСУ отмечало, что ночью 25 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Было выпущено более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Впервые с территории Беларуси враг применил против Украины дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также возобновил применение оперативно-тактических комплексов "Искандер" из этой страны.

На северном направлении из самолетов Ту-22М3 противник применял ракеты Х-22, а на южном направлении — ракеты "ОНИКС" оперативно-тактического комплекса "Бастион".

Командование подчеркнуло, что ракеты "Х-22", "Оникс", "Искандер" являются чрезвычайно сложными целями для комплексов противовоздушной обороны, находящихся на вооружении украинских Воздушных Сил. Ведь скорость ракет "Оникс" и "Х-22" составляет более 3000 км/ч. А ракеты "Искандер" летят по баллистической траектории. Но не смотря на сложности, часть ракет все же была сбита.

Но сегодня, 25 июня, враг нанес ракетный удар по мирным целям возле города Сарны в Ровенской области. Попал в СТО и автомойку. Погибли трое мирных жителей, четверо – получили ранения.