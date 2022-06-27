Зеленский хочет закончить войну с Россией до наступления зимы, – СМИ

Боевые действия, по словам президента Украины, нужно закончить в этом году. Чтобы это произошло, лидерам стран "Большой семерки" надо постараться.

Президент Украины Владимир Зеленский желает, чтобы полномасштабная война с Россией закончилась к концу 2022 года. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов Евросоюза.

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"Зеленский обратился по видеосвязи к лидерам Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США во второй день саммита G7 на юге Германии", – отметили журналисты.

Обнародования слов Зеленского с украинской стороны пока нет. Британская газета The Guardian также написала о желании президента Украины закончить боевые действия в указанный срок.

"Зеленский, по-видимому, сказал лидерам G7: он хочет, чтобы война закончилась к концу года – до наступления зимы", – отметило издание.

Источник агентства AFP говорит, что Зеленский призывал участников саммита приложить большие усилий, чтобы положить конец войне до конца года.

[ + – ] Зеленский просил Запад не снижать давление на Москву

Кроме этого, украинский лидер заявил о необходимости более жестких мер. Он попросил Запад не снижать давление и усилить санкции против Москвы, сообщила радиостанция ВВС.

В публичном доступе записи выступления президента Украины перед лидерами G7 пока нет.

Напомним, что 25 июня глава государства заявил, что российские военные на пятый месяц войны устроили "ракетную показуху", которая ничего не изменит на фронте.

Зеленский накануне обратился к белорусам. По его словам, Беларусь втягивают в войну с Украиной сильнее, чем в феврале и весной.