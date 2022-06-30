Зеленський має план зі звільнення України до кінця 2022 року, — Джонсон (відео)

Британський прем'єр наголосив на здатності української армії давати відсіч силам ворога, які переважають. А нові постачання РСЗВ принесуть максимальну користь для того, щоб переламати хід війни.

Українська влада розробила реалістичний план, дотримуючись якого Збройні сили зможуть змінити хід повномасштабної війни та звільнити окуповані території вже цього року. Про це під час пресконференції за результатами саміту НАТО заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

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Британський прем'єр, відповідаючи на запитання щодо подальших військових планів президента України Володимира Зеленського, зазначив, що в Києві бачать спосіб, як змінити динаміку війни цього року.

"Я їздив в Україну перед тим, як почалася ця низка самітів, саме для того, щоб зрозуміти, яке бачення Зеленського й української влади. І вони дійсно бачать шлях, як змінити динаміку цього року, у найближчі місяці", — відповів Джонсон.

За його словами, українські військові показали дивовижну спроможність давати відсіч силам ворога, які переважають. Саме тому західним країнам так важливо надати допомогу для того, щоб Україна вистояла, вважає прем'єр-міністр.

Також Джонсон наголосив на навичках українських захисників, які виявили гнучкість у використанні систем залпового вогню, що були надані західними союзниками. У зв'язку з цим прем'єр наголосив на важливості надання нового озброєння українським військовим, і щоб ця допомога була максимально корисною.

"Ми думаємо, що в їхніх силах дати відсіч росіянам і повернути їх на позиції до 24 лютого. І це, безумовно, саме той результат, якого, як мені сказав Володимир (Зеленський), він планує досягти", — підкреслив Джонсон.

Представник Міністерства оборони Сполучених Штатів Джон Кірбі заявив, що в США хотіли б, щоб російсько-українська війна закінчилася сьогодні, однак у Путіна щодо цього є інші плани. За словами Кірбі, Путін не збирається зупиняти війну та прагнутиме досягти своїх військових цілей.

Агентство Reuters 27 червня повідомило, що президент України Володимир Зеленський бажає, щоб повномасштабна війна з Росією закінчилася до кінця 2022 року. Виступаючи за допомогою відеозв'язку перед лідерами країн G7, Зеленський закликав учасників саміту докласти великих зусиль, щоб покласти край війні до кінця року.