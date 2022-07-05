Решающая битва в российско-украинской войне будет не на востоке Украины, — эксперт

Вероятно, основной импульс боевых действий переместится на юг Украины, когда ВСУ перейдут в полномасштабное наступление на Херсонском направлении.

Решающее сражение Украины с российской армией произойдет не на востоке страны, где сейчас Россия наносит основные удары, а на юге, где украинская армия пошла в контрнаступление с целью отвоевать свои территории. Такое мнение выразил военный эксперт из аналитического центра Королевского объединенного института вооруженных сил Нил Мелвин.

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"Именно здесь мы видим, что украинцы продвигаются вокруг Херсона. Там начинаются контратаки, и я думаю, что, скорее всего, мы увидим, как импульс переместится на Украину, когда она попытается затем начать крупномасштабное контрнаступление, чтобы отбросить русских", — сказал он.

Мелвин также отметил, что победа российской армии в битве за Луганскую принесла вражеским войскам небольшую стратегическую выгоду, но "ключевое военное сражение еще впереди".

Он сравнил боевые действия в регионе с характером ведения войны во время Первой мировой войны: с огромными потерями и скудными территориальными приобретениями.

"Я думаю, что это тактическая победа России, но за которую пришлось заплатить огромную цену. Это заняло 60 дней, чтобы добиться очень медленного прогресса", — заявил эксперт.

Напомним, 5 июля в британской разведке отметили, что, вероятно, тактика ВС РФ по захвату Донецкой области будет такой же, как и Луганской — медленное продвижение с помощью массированных обстрелов артиллерией.

Эксперт Сергей Згурца считает, что во время штурма Северодонецка и Лисичанска российская армия понесла большие потери в живой силе и технике, поэтому оккупанты упустили возможность продолжить наступление в Донецкой области.