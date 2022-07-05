Решающая битва в российско-украинской войне будет не на востоке Украины, — эксперт
Вероятно, основной импульс боевых действий переместится на юг Украины, когда ВСУ перейдут в полномасштабное наступление на Херсонском направлении.
Решающее сражение Украины с российской армией произойдет не на востоке страны, где сейчас Россия наносит основные удары, а на юге, где украинская армия пошла в контрнаступление с целью отвоевать свои территории. Такое мнение выразил военный эксперт из аналитического центра Королевского объединенного института вооруженных сил Нил Мелвин.
"Именно здесь мы видим, что украинцы продвигаются вокруг Херсона. Там начинаются контратаки, и я думаю, что, скорее всего, мы увидим, как импульс переместится на Украину, когда она попытается затем начать крупномасштабное контрнаступление, чтобы отбросить русских", — сказал он.
Мелвин также отметил, что победа российской армии в битве за Луганскую принесла вражеским войскам небольшую стратегическую выгоду, но "ключевое военное сражение еще впереди".
Он сравнил боевые действия в регионе с характером ведения войны во время Первой мировой войны: с огромными потерями и скудными территориальными приобретениями.
"Я думаю, что это тактическая победа России, но за которую пришлось заплатить огромную цену. Это заняло 60 дней, чтобы добиться очень медленного прогресса", — заявил эксперт.
Напомним, 5 июля в британской разведке отметили, что, вероятно, тактика ВС РФ по захвату Донецкой области будет такой же, как и Луганской — медленное продвижение с помощью массированных обстрелов артиллерией.
Эксперт Сергей Згурца считает, что во время штурма Северодонецка и Лисичанска российская армия понесла большие потери в живой силе и технике, поэтому оккупанты упустили возможность продолжить наступление в Донецкой области.