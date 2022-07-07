ЗСУ вже близько: мешканців Херсонської області закликали триматися подалі від місць скупчення військ РФ

Російські ППО, склади з боєприпасами та військова техніка стануть потенційними мішенями. Мирні жителі не мають стати живим щитом для ворога.

Жителям Херсонської області рекомендували залишити місця, поряд із якими знаходяться бази російських солдатів. Про це написав у Facebook мер тимчасово окупованого міста Олешки Херсонської області Євген Рищук.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Шановні жителі Олешківської громади та Херсонської області, якщо ви проживаєте поблизу розташування об'єктів, де проживають солдати РФ або розташовані ворожі ППО, склади з боєприпасами, є скупчення ворожої техніки, рекомендую їхати звідти якомога далі", — зазначив градоначальник.

Збройні Сили України (ЗСУ), за його словами, вже близько, тому не потрібно ставати живим щитом для ворога.

Зазначимо, що ЗС РФ у різний спосіб хочуть приховати великі втрати. В Херсоні тіла вбитих окупантів спалюють та хочуть видати це за результат артобстрілів.

Деякі окупанти змушені дезертирувати. Вони біжать із Херсонської області до Криму через Арабатську Стрілку.

Збройним Силам України наприкінці червня вдалося звільнити від ЗС РФ село Потьомкине Херсонської області. Військові знищили БМП, танки та один "Тигр" ворогів.