Дезертири з ЗС РФ біжать із Херсонської області до Криму через Арабатську Стрілку, — ГУР

Головна причина таких дій ЗС РФ — величезні втрати через точні удари української артилерії.

Російські військові почали дезертувати та намагаються втекти з окупованої Херсонської області через Арабатську Стрілку до Криму. Про це повідомляє сайт Головного управління розвідки Міноборони України.

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В українській розвідці розповіли, що на Херсонщині фіксуються непоодинокі випадки дезертирства російських військових. Головна причина таких дій ЗС РФ — величезні втрати через точні удари української артилерії.

"Найчастіше втікачі намагаються дістатися до Криму через Арабатську Стрілку. Цей маршрут вважається безпечним і добре відпрацьованим", — заявили в ГУР.

За інформацією відомства, в Калинівці Херсонської області з'явилася група резервістів армії РФ віком 18-20 років. Вони одягнені у військову форму без знаків розпізнавання, ходять селом і просять воду та їжу в місцевих жителів. Ймовірно, один з окупантів отримав поранення. ЗС РФ рухаються до окупованого Росією Криму, проте пересуваються лише вночі, а вдень ховаються.

Нагадаємо, 20 червня Генштаб повідомляв, що Підрозділи 1-го окупаційного корпусу ЗС РФ відмовляються воювати. Це пов'язано з тим, що російські військові зазнають великих втрат у війні з Україною.

Раніше, 7 травня, ЗМІ писали, що 295 солдатів російської армії втекли з поля бою в Україні. За інформацією журналістів, окупанти відмовилися виконувати накази командира, чим зірвали проведення тактичної операції.