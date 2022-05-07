"Батальйон дезертував": 295 військовослужбовців ЗС РФ втекли з поля бою в Україні, — ЗМІ

За даними прокуратури Ненецького акціонерного товариства, солдати відмовилися виконувати накази командира, чим зірвали проведення тактичної операції.

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Прокуратура Ненецького автономного округу Російської Федерації розпочала розслідування за фактом дезертирства 295 військовослужбовців ЗС РФ, які самовільно залишили поле бою, внаслідок чого було зірвано тактичну операцію. Про це повідомляє український новинний медіа ресурс "Вести" з посиланням на правоохоронне відомство.

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Видання пише, що згідно з матеріалами слідства, 295 російських військовослужбовців відмовилися виконувати наказ командира та втекли з поля бою. У зв'язку з цим порушено кримінальну справу за фактом дезертирства згідно з ч. 2 ст. 338 КК Російської Федерації щодо військовослужбовців, які проходили службу у військових частинах Ненецького автономного округу.

Про масову втечу з поля бою солдат РФ написав і офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.

Однак у процесі пошуку сайту Ненецької прокуратури за адресою "epp.genproc.gov.ru" виявилося, що кеш цієї сторінки видає повідомлення: "За Вашим запитом нічого не знайдено".

Варто зазначити, що в Мережі також було виявлено ресурс під назвою "Прокуратура Республіки Інгушетія". У колонці сайту знаходиться повідомлення, в якому йдеться про дезертирство 30 солдатів, які беруть участь у так званій "спеціальній військовій операції в Україні".

У тексті згадуються солдати військових частин 2666 та 33536, які відмовилися виконувати накази командира та, "кинувши техніку, покинули поле бою у невстановленому напрямку". Проте місцеве видання "Фортанга" опублікувало статтю зі спростуванням цієї інформації.

Як аргумент журналісти навели дані реєстрації домену "prokingush.ru", де вказано, що він зареєстрований на приватну особу у квітні 2022, тоді як сайт Прокуратури Інгушетії зареєстрований юрособою (ФСТ) у 1997 році.

Російські військові строкової служби, які потрапили в полон, під час брифінгу розповіли, що їх обманом змусили брати участь у війні на території України. При цьому вони наголосили, що особовий склад російських підрозділів зазнає великих втрат.

Перший заступник міністра МВС Євген Єнін 9 березня заявив, що російські військовослужбовці, які потрапили в полон, працюватимуть для відновлення української економіки. За його словами, таке ставлення до військовополонених знаходиться у межах Женевських конвенцій.