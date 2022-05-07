"Батальон дезертировал": 295 военнослужащих ВС РФ сбежали с поля боя в Украине, — СМИ

По данным прокуратуры Ненецкого АО, солдаты отказались выполнять приказы командира, чем сорвали проведение тактической операции.

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Прокуратура Ненецкого автономного округа Российской Федерации начала расследование по факту дезертирства 295 военнослужащих ВС РФ, которые самовольно покинули поле боя, в результате чего была сорвана тактическая операция. Об этом сообщает украинский новостной медиа ресурс "Вести" со ссылкой на правоохранительное ведомство.

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Издание пишет, что согласно материалам следствия, 295 российских военнослужащих отказались выполнять приказ командира и сбежали с поля боя. В связи с этим возбуждено уголовное дело по факту дезертирства согласно ч. 2 ст. 338 УК Российской Федерации в отношении военнослужащих, которые проходили службу в воинских частях Ненецкого автономного округа.

О массовом бегстве с поля боя солдат РФ написал и офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

Однако при поиске сайта Ненецкой прокуратуры по адресу "epp.genproc.gov.ru", обнаружилось, что кеш этой страницы выдает сообщение: "По Вашему запросу ничего не найдено".

Стоит отметить, что в Сети также был обнаружен ресурс с названием "Прокуратура Республики Ингушетия". В новостной колонке сайта находится сообщение, в котором говорится о дезертирстве 30 солдат, участвующих в так называемой "специальной военной операции на Украине".

В тексте упоминаются солдаты воинских частей 2666 и 33536, которые отказались выполнять приказы командира и, "бросив технику, покинули поле боя в неустановленном направлении". Однако местное издание "Фортанга" опубликовало статью с опровержением этой информации.

В качестве аргумента журналисты привели данные регистрации домена "prokingush.ru", где указано, что он зарегистрирован на частное лицо в апреле 2022, в то время как сайт Прокуратуры Ингушетии зарегистрирован юрлицом (ФСО) в 1997 году.

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