"Батальон дезертировал": 295 военнослужащих ВС РФ сбежали с поля боя в Украине, — СМИ
По данным прокуратуры Ненецкого АО, солдаты отказались выполнять приказы командира, чем сорвали проведение тактической операции.
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Прокуратура Ненецкого автономного округа Российской Федерации начала расследование по факту дезертирства 295 военнослужащих ВС РФ, которые самовольно покинули поле боя, в результате чего была сорвана тактическая операция. Об этом сообщает украинский новостной медиа ресурс "Вести" со ссылкой на правоохранительное ведомство.
Издание пишет, что согласно материалам следствия, 295 российских военнослужащих отказались выполнять приказ командира и сбежали с поля боя. В связи с этим возбуждено уголовное дело по факту дезертирства согласно ч. 2 ст. 338 УК Российской Федерации в отношении военнослужащих, которые проходили службу в воинских частях Ненецкого автономного округа.
О массовом бегстве с поля боя солдат РФ написал и офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.
Однако при поиске сайта Ненецкой прокуратуры по адресу "epp.genproc.gov.ru", обнаружилось, что кеш этой страницы выдает сообщение: "По Вашему запросу ничего не найдено".
Стоит отметить, что в Сети также был обнаружен ресурс с названием "Прокуратура Республики Ингушетия". В новостной колонке сайта находится сообщение, в котором говорится о дезертирстве 30 солдат, участвующих в так называемой "специальной военной операции на Украине".
В тексте упоминаются солдаты воинских частей 2666 и 33536, которые отказались выполнять приказы командира и, "бросив технику, покинули поле боя в неустановленном направлении". Однако местное издание "Фортанга" опубликовало статью с опровержением этой информации.
В качестве аргумента журналисты привели данные регистрации домена "prokingush.ru", где указано, что он зарегистрирован на частное лицо в апреле 2022, в то время как сайт Прокуратуры Ингушетии зарегистрирован юрлицом (ФСО) в 1997 году.
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