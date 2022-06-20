Підрозділи 1-го окупаційного корпусу ЗС РФ відмовляються воювати, — зведення Генштабу

За даними військових, виведені з Херсона, Миколаєва та Попасної частини зазнали тяжких втрат.

Високий рівень втрат змушує окупаційні підрозділи шукати нагоди більше не воювати. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Через значні втрати, частини одного окупаційного корпусу армії РФ відмовляються воювати. Частину з них виведено з районів Херсона, Миколаєва та Попасної. Військові мають дуже низький рівень морально-психологічного стану та шукають можливість більше не брати участі у бойових діях.

Ситуація на північному заході України без істотних змін. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру у прикордонних районах Сумської області.

Харківський напрямок

ЗС РФ з метою виявлення слабких місць в українській обороні намагався безуспішно вести розвідку боєм у районі Ртищівки. Також ворог обстрілював н.п. Уди, Українка, Коробочкине, Михайлівку та Петрівку.

Слов'янський напрям

Основні зусилля ворожі війська зосереджують утриманні зайнятих позицій. З артилерії завдавалися удари по:

Дібровному

Грушувасі

Великій Комишувасі

Краснопіллі

Долині

У районі Богородичного було відбито спробу штурму. На краматорському напрямку активних дій ворог не проводив.

Битва за Сєвєродонецьк

У Генштабі зазначили, що продовжуються бої за Сєвєродонецьк. ЗС РФ продовжують завдавати ударів ствольною та реактивною артилерією по позиціях захисників міста. Було завдано авіаудару по об'єктах цивільної інфраструктури в районі Устинівки та Лисичанська.

Також артилерія ворога обстрілювала Горське та Устинівку неподалік Лисичанська. ЗСУ відбили спробу штурму в районі Мирної Долини та Білої Гори.

Бахмутський напрямок

Під прикриттям артилерії у районі Миколаївки намагалася діяти ДРГ ворога. Внаслідок протидії ЗСУ вона відступила. Також обстрілювалася:

Білогорівка

Берестове

Яковлівка

Покровське

Малорязанцеве

Білогорівка

Останні два населені пункти обстрілювали з артилерії.

Південь України

Активних дій на Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямах ЗС РФ не вели. Але при цьому обстрілювалася Кам'янка, Гуляйполе, Авдіївка, Вугледар.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, лише до однієї з лікарень Луганщини прибуло понад 800 поранених солдатів, з яких понад 100 померло.

Також повідомлялося, що український медик узяв у полон вісьмох росіян, які перебирали форму ЗСУ.