Підрозділи 1-го окупаційного корпусу ЗС РФ відмовляються воювати, — зведення Генштабу
За даними військових, виведені з Херсона, Миколаєва та Попасної частини зазнали тяжких втрат.
Високий рівень втрат змушує окупаційні підрозділи шукати нагоди більше не воювати. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Через значні втрати, частини одного окупаційного корпусу армії РФ відмовляються воювати. Частину з них виведено з районів Херсона, Миколаєва та Попасної. Військові мають дуже низький рівень морально-психологічного стану та шукають можливість більше не брати участі у бойових діях.
Ситуація на північному заході України без істотних змін. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру у прикордонних районах Сумської області.
Харківський напрямок
ЗС РФ з метою виявлення слабких місць в українській обороні намагався безуспішно вести розвідку боєм у районі Ртищівки. Також ворог обстрілював н.п. Уди, Українка, Коробочкине, Михайлівку та Петрівку.
Слов'янський напрям
Основні зусилля ворожі війська зосереджують утриманні зайнятих позицій. З артилерії завдавалися удари по:
- Дібровному
- Грушувасі
- Великій Комишувасі
- Краснопіллі
- Долині
У районі Богородичного було відбито спробу штурму. На краматорському напрямку активних дій ворог не проводив.
Битва за Сєвєродонецьк
У Генштабі зазначили, що продовжуються бої за Сєвєродонецьк. ЗС РФ продовжують завдавати ударів ствольною та реактивною артилерією по позиціях захисників міста. Було завдано авіаудару по об'єктах цивільної інфраструктури в районі Устинівки та Лисичанська.
Також артилерія ворога обстрілювала Горське та Устинівку неподалік Лисичанська. ЗСУ відбили спробу штурму в районі Мирної Долини та Білої Гори.
Бахмутський напрямок
Під прикриттям артилерії у районі Миколаївки намагалася діяти ДРГ ворога. Внаслідок протидії ЗСУ вона відступила. Також обстрілювалася:
- Білогорівка
- Берестове
- Яковлівка
- Покровське
- Малорязанцеве
- Білогорівка
Останні два населені пункти обстрілювали з артилерії.
Південь України
Активних дій на Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямах ЗС РФ не вели. Але при цьому обстрілювалася Кам'янка, Гуляйполе, Авдіївка, Вугледар.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, лише до однієї з лікарень Луганщини прибуло понад 800 поранених солдатів, з яких понад 100 померло.
Також повідомлялося, що український медик узяв у полон вісьмох росіян, які перебирали форму ЗСУ.