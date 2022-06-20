Медик ЗСУ самотужки взяв у полон вісьмох росіян

Чоловік натрапив на російських військових тоді, коли вони намагалися вкрасти одяг військових ЗСУ.

Український військовий медик взяв у полон солдатів ворожої російської армії, коли ті намагалися розікрасти майно бійців ЗСУ. Про це повідомив офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Юрій Кочевенко на особистій сторінці у Twitter.

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"Привезли хлопцям нову форму. Хлопці до часу залишили на купі й пішли по позиціях. Згодом медик вирішив повернутися щось собі підібрати, а там вже орки риються в нашій формі", – написав Кочевенко.

За його словами, військовий медик одразу прострелив ногу одному з окупантів. Його сім "товаришів по зброї" вирішили здатися у полон добровільно.

Кочевенко також проілюстрував свій допис про військового медика світлинами.

На фото видно, як російські окупанти лежать на землі обличчями вниз. Усі мають на руках і ногах розпізнавальні знаки — червоні стрічки. На деяких полонених окупантах кітель не співпадає по забарвленню зі штанами. Взуті російські військові теж недбало. Не виключено. що взуття вони теж могли поцупити в українських військових, як це намагалися зробити з одягом.

Нагадаємо, дещо раніше у кафе на набережній Херсона з автомата розстріляли трьох окупантів.

А 20 квітня у Херсоні застрелили місцевого активіста та блогера Валерія Кулешова, якого підозрюють у зв'язках із окупантами. Напад стався вранці біля під'їзду будинку Кулешова у Шуменському мікрорайоні у момент, коли він сів у свою машину.