Медик ВСУ самостоятельно взял в плен восьмерых россиян

Мужчина наткнулся на российских военных тогда, когда они пытались украсть одежду военных ВСУ.

Украинский военный медик взял в плен солдат вражеской российской армии, когда они пытались разворовать имущество бойцов ВСУ. Об этом сообщил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко на личной странице в Twitter.

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"Привезли ребятам новую форму. Ребята до времени оставили на куче и пошли по позициям. Впоследствии медик решил вернуться что-то себе подобрать, а там уже орки роются в нашей форме", – написал Кочевенко.

По его словам, военный медик сразу прострелил ногу одному из оккупантов. Его семь "товарищей по оружию" решили сдаться в плен добровольно.

Кочевенко также проиллюстрировал свое сообщение о военном медике фотографиями.

На фото видно, как русские оккупанты лежат на земле лицами вниз. У всех на руках и ногах опознавательные знаки — красные ленты. На некоторых пленных оккупантах китель не совпадает по окраске с брюками. Обувные русские военные тоже небрежно. Не исключено. что обувь они тоже могли украсть у украинских военных, как это пытались сделать с одеждой.

Напомним, несколько раньше в кафе на набережной Херсона из автомата расстреляли троих оккупантов.

А 20 апреля в Херсоне застрелили местного активиста и блоггера Валерия Кулешова, подозреваемого в связях с оккупантами. Нападение произошло утром у подъезда дома Кулешова в Шуменском микрорайоне в момент, когда он сел в свою машину.