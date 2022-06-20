В кафе на набережной Херсона из автомата расстреляли троих оккупантов — ОК "Юг"

По данным Оперативного командования, желание поесть шашлыка привело двух российских военных в морг, а одного — в госпиталь.

На днях в оккупированном россиянами Херсоне расстреляли троих сотрудников оперативного подразделения российской армии, сообщает пресс-центр Оперативного командования "Юг". Нападение на оккупантов произошло в кафе на городской набережной, где они решили поехать шашлыка.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"Учитывая поведение данных клиентов, их мародерское прошлое и недостойное происхождение, для обслуживания таких "особых гостей" прибыла специальная сервисная группа, открывшая счет с помощью автоматической очереди, — отметили в ОК "Юг". — Два чека по 200, и один — 300". Тот, что 300 – улучшает теперь свое положение в одной из больниц временно оккупированного Крыма. А уложившиеся в 200 – так же эпично будут вкладываться и в черные мешки для мусора".

Напомним, 7 июня в Херсоне произошел взрыв в кафе Nostalgie, расположенном напротив здания "военно-гражданской администрации". Как заявил "замглавы администрации региона" Кирилл Стремоусов, взрыв в кафе мог стать следствием закладки взрывного устройства.

Утром 20 апреля в Херсоне застрелили местного активиста и блогера Валерия Кулешова, которого подозревают в связях с оккупантами. Нападение произошло утром у подъезда дома Кулешова в Шуменском микрорайоне в момент, когда он сел в свою машину.

20 марта в Херсоне расстреляли Павла Слободчикова, помощника Владимира Сальдо, которого россияне назначили руководителем оккупационной администрации области.

14 июня экс-депутат Рады и служащий ВСУ Андрей Немировский сообщил о покушении на самого Сальдо: взорвался автомобиль коллаборанта. Однако спустя некоторое время Владимир Сальдо записал видеообращение, в котором заявил, что он жив и здоров, никакого покушения не было.