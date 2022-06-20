У кафе на набережній Херсона з автомата розстріляли трьох окупантів — ОК "Південь"

За даними Оперативного командування, бажання поїсти шашлика привело двох російських військових до моргу, а одного — до шпиталю.

Днями в окупованому росіянами Херсоні розстріляли трьох співробітників оперативного підрозділу російської армії, повідомляє пресцентр Оперативного командування "Південь". Напад на окупантів стався в кафе на міській набережній, де вони вирішили поїсти шашлика.

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"З огляду на поведінку цих клієнтів, їхнє мародерське минуле та негідне походження, для обслуговування таких "особливих гостей" прибула спеціальна сервісна група, яка відкрила рахунок за допомогою автоматичної черги, — зазначили в ОК "Південь". — Два чеки по 200, і один — 300. Той, що 300, покращує тепер свій стан в одній із лікарень тимчасово окупованого Криму. А ті, що вклалися у 200, так само епічно вкладатимуться і в чорні мішки для сміття".

Нагадаємо, 7 червня в Херсоні стався вибух у кафе Nostalgie, розташованому навпроти будівлі "військово-цивільної адміністрації". Як заявив "заступник голови адміністрації регіону" Кирило Стремоусов, вибух у кафе міг стати наслідком закладки вибухового пристрою.

Уранці 20 квітня в Херсоні застрелили місцевого активіста та блогера Валерія Кулешова, якого підозрюють у зв'язках із окупантами. Напад стався вранці біля під'їзду будинку Кулешова в Шуменському мікрорайоні в момент, коли він сів у свою машину.

20 березня в Херсоні розстріляли Павла Слободчикова, помічника Володимира Сальдо, якого росіяни призначили керівником окупаційної адміністрації області.

14 червня ексдепутат Ради та службовець ЗСУ Андрій Немировський повідомили про замах на самого Сальдо: вибухнув автомобіль колаборанта. Проте згодом Володимир Сальдо записав відеозвернення, у якому заявив, що він живий і здоровий, жодного замаху не було.