Подразделения 1-го оккупационного корпуса ВС РФ отказываются воевать, — сводка Генштаба

По данным военных, выведенные из Херсона, Николаева и Попасной части понесли тяжелые потери.

Высокий уровень потерь заставляет оккупационные подразделения искать возможность больше не воевать. Об этом указывается в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

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Из-за значительных потерь, части 1-го оккупационного корпуса армии РФ отказываются воевать. Часть из них выведены из районов Херсона, Николаева и Попасной. Военные имеют очень низкий уровень морально-психологического состояния и ищут возможность больше не принимать участия в боевых действиях.

Ситуация на северо-западе Украины без существенных изменений. Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в приграничных районах Сумской области.

Харьковское направление

ВС РФ с целью выявления слабых мест в украинской обороне пытался безуспешно вести разведку боем в районе Ртыщевки. Также враг обстреливал н.п. Уды, Украинка, Коробочкино, Михайловку и Петровку.

Славянское направление

Основные усилия вражеские войска сосредотачивают на удержании занятых позиций. Из артиллерии наносились удары по:

Дибровному

Грушевахе

Великой Камышевахе

Краснополью

Долине

В районе Богородичного была отбита попытка штурмовать. На Краматорском направлении активных действий враг не проводил.

Битва за Северодонецк

В Генштабе отметили, что продолжаются бои за Северодонецк. ВС РФ продолжают наносить удары ствольной и реактивной артиллерией по позициям защитников города. Был нанесен авиаудар по объектам гражданской инфраструктуры в районе Устиновки и Лисичанска.

Также артиллерия врага обстреливала Горское и Устиновку недалеко от Лисичанска. ВСУ отразили попітку штурма в районе Мирной Долины и Белой Горы.

Бахмутское направление

Под прикрытием артиллерии в районе Николаевки пыталась действовать ДРГ врага. В результате противодействия ВСУ она отступила. Также обстреливалась:

Белогоровка

Берестовое

Яковлевка

Покровское

Малорязанцевое

Белогоровка

Последние два населенных пункта обстреливали из артиллерии.

Юг Украины

Активных действий в Авдеевском, Кураховской и Запорожском направлении ВС РФ не вели. Но при этом обстреливалась Каменка, Гуляйполе, Авдеевка, Угледар.

Напомним, по данным СМИ, только в одну из больниц Луганщины прибыло свыше 800 раненых солдат, из которых более 100 скончалось.

Также сообщалось, что украинский медик взял в плен восьмерых россиян, которые перебирали форму ВСУ.