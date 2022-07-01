Дезертиры из ВС РФ бегут из Херсонской области в Крым через Арабатскую Стрелку, — ГУР

Главная причина таких действий ВС РФ — огромные потери из-за точных ударов украинской артиллерии.

Российские военные начали дезертировать и пытаются бежать из оккупированной Херсонской области через Арабатскую Стрелку в Крым. Об этом сообщается на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины.

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В украинской разведке рассказали, что в Херсонской области фиксируются неединичные случаи дезертирства российских военных. Главная причина таких действий ВС РФ — огромные потери из-за точных ударов украинской артиллерии.

"Чаще всего беглецы пытаются добраться до Крыма через Арабатскую Стрелку. Этот маршрут считается безопасным и хорошо отработанным", — заявили в ГУР.

По информации ведомства, в Калиновке Херсонской области появилась группа резервистов армии РФ, возрастом 18-20 лет. Они одеты в военную форму без знаков распознавания, ходят по селу и просят воду и еду у местных жителей. Вероятно, один из оккупантов получил ранение. ВС РФ двигаются в оккупированный Россией Крым, однако передвигаются исключительно ночью, а днем скрываются.

Напомним, 20 июня Генштаб сообщал, что Подразделения 1-го оккупационного корпуса ВС РФ отказываются воевать. Это связанно с тем, что российские военные несут большие потери в войне с Украиной.

Ранее, 7 мая СМИ писали, что 295 солдат российской армии сбежали с поля боя в Украине. По информации журналистов, оккупанты отказались выполнять приказы командира, чем сорвали проведение тактической операции.