Украина собирает многомиллионные силы для деоккупации юга по приказу Зеленского, — Резников

Для осуществления этой цели также нужно западное оружие, поэтому в Минобороны сейчас ведут переговоры с партнерами.

Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ украинским военным освободить прибережные районы на юге Украины от российской армии. Сейчас в ВСУ собирают миллионные силы для осуществления этой цели. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию The Times.

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По его словам, для этого также нужно вооружение от стран Запада.

"Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию у России", — сказал он.

Алексей Резников рассказал, что эти территории имеют жизненно важное значение для экономики Украины. Сейчас военное руководство занимается разработкой плана по освобождению южных регионов.

"Мы понимаем, что политически это очень нужно нашей стране. Президент поручил высшему военному руководству разработать планы. После этого Генштаб говорит, что для достижения этой цели нам нужно, а, б… Это моя работа. Я пишу письма коллегам в странах-партнерах", — заявил Резников.

Напомним, 7 июля мэр оккупированного города Олешки Херсонской области Евгений Рыщук призвал жителей региона покинуть места, которые находятся рядом с базами российской армии. По его словам, украинская армия уже близко и не нужно становиться живым щитом для войск РФ.

5 июля военный эксперт Нил Мелвин рассказал, что решающая битва в российско-украинской войне будет не на востоке Украины, а на юге. Вероятно, основной импульс боевых действий переместится на эту часть страны, когда украинские военные перейдут в полномасштабное наступление на Херсонском направлении.