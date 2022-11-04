Не долетів до України: прикордонник уночі збив дрон Shahed з автомата (відео)

Незважаючи на темряву та вітер, боєць із позивним Хміль зміг потрапити у ворожий БПЛА. У цьому йому допоміг тепловізор та спеціальна підготовка.

Related video

На Одещині український прикордонник збив іранський дрон лінійки Shahed з автоматичної гвинтівки. Подробиці з'ясували журналісти "5 каналу".

Днями під час нічної повітряної тривоги військовослужбовці з Держприкордонслужби почули з боку Чорного моря характерний звук іранських безпілотників, які жартома називають "літаючими балалайками". Боєць із позивним "Хміль" відкрив вогонь і незабаром помітив уламки літального апарату, що впав у воду. Другий Shahed збила система ППО, розташована неподалік.

Завдяки влучності "Хмелю", безпілотник, запущений Росією, так і не долетів до української землі. Варто зазначити, що прикордонникам довелося діяти вночі в умовах поганої видимості та ще й у сильний вітер, що заважає визначити джерело звуку. На щастя, в одного з військовослужбовців був тепловізор, тому він вчасно виявив дрони і підказав товаришам, куди саме потрібно стріляти.

[ + – ] Прикордонник з позивним Хміль, який збив іранський дрон Shahed Фото: Скриншот

Потрапити по дрону навіть за допомогою тепловізора виявилося нелегким завданням, адже він змінював висоту та траєкторію польоту. У результаті Shahed пролетів ще близько 200 метрів, а українські військові витратили близько 20 хв., аби вразити його автоматною чергою.

Боєць із позивним "Фізрук" розповів журналістам, що відколи Росія почала активно запускати дрони-камікадзе, прикордонники почали відпрацьовувати стрілянину по повітряних цілях. Саме завдяки такій підготовці "Хмелю" вдалося потрапити до "Шахеда" і запобігти удару по одному з українських міст.

"Ми придумали як зімітувати безпілотний літальний апарат, відстань, тренування, з наукового погляду, треба розрахувати його швидкість, стріляти на випередження, і якщо працюєте в команді, велика ймовірність збити літальний апарат", — поділився Фізрук.

Раніше президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ надав докази застосування РФ Shahed-136 в Україні під час виступу в Atlantic Council. Він показав фотографії останків безпілотників, збитих ЗСУ та розповів про точний збіг з іранською моделлю.

Писали також, що у жовтні бійці ЗСУ захопили практично цілий Shahed-131. Це ще один іранський дрон менш потужний, ніж Shahed-136.