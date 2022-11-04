Не долетел до Украины: пограничник ночью сбил дрон Shahed из автомата (видео)

Несмотря на темноту и ветер, боец с позывным Хмель смог попасть во вражеский БПЛА. В этом ему помог тепловизор и специальная подготовка.

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В Одесской области украинский пограничник сбил иранский дрон линейки Shahed из автоматической винтовки. Подробности выяснили журналисты "5 канала".

На днях во время ночной воздушной военнослужащие из Госпогранслужбы услышали со стороны Черного моря характерный звук иранских беспилотников, называемых в шутку "летающими балалайками". Боец с позывным "Хмель" открыл огонь и вскоре заметил обломки летательного аппарата, упавшего в воду. Второй Shahed сбила система ПВО, расположенная неподалеку.

Благодаря меткости "Хмеля", беспилотник, запущенный Россией, так и не долетел до украинской земли. Стоит отметить, что пограничникам пришлось действовать ночью в условиях плохой видимости, да еще и в сильный ветер, мешающий определить источник звука. К счастью, у одного из военнослужащих был тепловизор, поэтому он вовремя обнаружил дроны и подсказал сослуживцам, куда именно нужно стрелять.

[ + – ] Пограничник с позывным Хмель, сбивший иранский дрон Shahed Фото: Скриншот

Попасть по дрону даже с помощью тепловизора оказалось нелегкой задачей, ведь он менял высоту и траекторию полета. В итоге Shahed пролетел еще около 200 метров, а украинские военные потратили около 20 мин., чтобы поразить его автоматной очередью.

Боец с позывным "Физрук" рассказал журналистам, что с тех пор, как Россия начала активно запускать дроны-камикадзе, пограничники начали отрабатывать стрельбу по воздушным целям. Именно благодаря такой подготовке "Хмелю" удалось попасть в "Шахед" и предотвратить удар по одному из украинских городов.

"Мы придумали как сымитировать беспилотный летательный аппарат, расстояние, тренировки, с научной точки зрения, надо рассчитать его скорость, стрелять на опережение, и если работаете в команде, велика вероятность сбить летательный аппарат", — поделился "Физрук".

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог предоставил доказательства применения РФ Shahed-136 в Украине на выступлении в Atlantic Council. Он показал фотографии останков беспилотников, сбитых ВСУ и рассказал о точном совпадении с иранской моделью.

Писали также, что в октябре бойцы ВСУ захватили практически целый Shahed-131. Это еще один иранский дрон, менее мощный, чем Shahed-136.