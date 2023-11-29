Украине нужно победить мощную РЭБ России, чтобы освободить больше территорий, — CNN

ВС РФ создали мощную линию обороны, используя не только физические укрепления, но и системы РЭБ, такие как "Поле-21". Они не дают HIMARS и Excalibur точно поражать цели.

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Украина стремится догнать Россию в сфере радиоэлектронной борьбы и попутно уничтожает российские комплексы на поле боя, чтобы ослабить и получить преимущество. Подробности с передовой узнали журналисты американского телеканала CNN.

Украина уничтожает РЭБ России

Радиоэлектронная борьба или сокращенно (РЭБ) подразумевает применение техники и тактики с использованием электромагнитных полей. Например, на войне в Украине обе стороны активно применяют "глушилки", которые подавляют системы наведения GPS дронов и ракет, заставляя их промахиваться по целям.

После почти шести месяцев контрнаступления украинской армии стало ясно, что Россия создала не только физические укрепления, но и мощную электронную оборону, которая сильно мешает войскам освобождать оккупированные территории. А в начале ноября командир отделения БПЛА 59-й мотострелковой бригады ВСУ Павел Петриченко опубликовал видео, на котором дрон-бомбардировщик взорвал гранатами антенны российского комплекса РЕБ "Поле-21" на крыше многоквартирного жилого дома в Донецке — в 12 км от линии соприкосновения.

В комментарии CNN Павел Петриченко заявил, что Силам обороны Украины необходимо уничтожать комплексы "Поле-21", чтобы освободить больше территории. Украинские войска довольно успешно этим занимаются, о чем свидетельствуют видеозаписи других ударов. Военный надеется, что подобных видео станет гораздо больше, и они помогут другим операторам определять российские антенны для их последующего уничтожения.

Как РЭБ мешает украинцам наступать

"В начале конфликта они использовали средства радиоэлектронной борьбы, чтобы помешать нашей связи, нашим рациям, радиосвязи, телефонам и дронам. Но когда мы начали получать зарубежную технику, они начали использовать эти системы для подавления нашего оружия", — поделился Павел Петриченко.

Он добавил, что реактивная система залпового огня HIMARS и высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur 155 используют спутниковую систему наведения GPS, и РЕБ России мешает им наносить удары. В тоге россияне превратили преимущество "умного" управляемого оружия, предоставленного Украине западными партнерами, в уязвимость.

ВСУ используют ракетные системы HIMARS Фото: ukranews.com

В своем недавнем эссе Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что российские системы значительно снизили возможности снарядов Excalibur, поскольку их система наведения "очень чувствительна к влиянию радиоэлектронной борьбы противника". Кроме того, украинский генерал заявил о массовом производстве в РФ "окопных" комплексов РЕБ. По его словам, оккупанты сохраняют большое превосходство в радиоэлектронной борьбе, несмотря на потери техники.

Система "Поле-21" является лишь одним элементом российской РЕБ, и Москва увеличивает свой арсенал. ВС РФ используют против Украины технологии создания радиоэлектронных помех и "спуфинг" — подмену сигналов GPS, когда вражеский дрон или ракету заставляют неправильно определять свое местоположение и думать, что они находятся в другом месте. Они также мешают работе радаров, радиосвязи и даже мобильных телефонов.

Антенны российского комплекса РЭБ Поле-21 Фото: ТАСС

Есть и хорошие новости — представитель Пентагона майор Чарли Дитц заявил, что российские помехи не сделали "неэффективными" высокоточные системы, предоставленные Украине армией США, включая ракетные установки HIMARS. Как сообщил американский военный, Минобороны приняло необходимые меры, чтобы модифицировать системы и уменьшить их уязвимости, а обновления внедряются как можно быстрее, чтобы противодействовать РЭБ России.

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Украина тоже усиливает РЭБ

Украиские специалисты также не стоят на месте. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал CNN, что Украина увеличивает производство средств РЭБ и в целом меняет подход к их применению. Это предполагает рациональное оснащение вооруженных сил новой техникой там, где это больше всего необходимо. В частности, Минцифры поддерживает разработку дистанционно управляемых систем РЭБ, которые смогут подавлять только технику противника, не задевая своих, в противном случае есть риск, что под их воздействие попадут украинские беспилотники.

В то же время, говорит Михаил Федоров, Украине нужно получить систему, которая позволит дронам массово поражать средства РЭБ России. Это изменит правила игры и значительно упростит работу украинских операторов БПЛА.

"На Западе есть все необходимые нам технологии. Вопрос, возможно, в том, как его использовать, и это важный вопрос. Нам нужно подумать о следующем технологическом этапе войны", — подчеркнул министр.

Ранее писали, что в Украине создают систему, которая защитит дроны ВСУ от дружественного РЭБ. По словам руководителя компании Griselda Алексея Теплухина, такая технология гораздо сильнее повысит эффективность украинских войск, чем закупка вдвое большего количества БПЛА.