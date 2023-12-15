Знищили навіть РЕБ "Поле-21": ЗСУ показали, як б'ють окупантів дронами "Химера" (відео)

Під час лише одного штурму позицій росіян на Запорізькому напрямку військові використовують до 15 ударних дронів, які оснащують різними типами боєприпасів.

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Бійці підрозділу ударних безпілотних літальних апаратів 108-ї бригади Територіальної оборони Збройних сил України за допомогою дронів вітчизняного виробництва "Химера" закидають окупантів боєприпасами на Запорізькому напрямку фронту. Відповідні відеокадри опублікував телеканал ICTV.

Журналісти провели один день з операторами БПЛА, які показали свою роботу на позиціях. На вихідну "точку" військові привезли самі дрони FPV-дрони в ящиках, окуляри для пілотів і чохли на батареї, бо вони взимку замерзають. А додатковий захист батарей від низької температури дає дронам можливість пролітати додаткові кілометри.

За допомогою дрону "Химера", який весь закритий рамою і в такий спосіб захищений від вологи та пилу, бійці ЗСУ за короткий проміжок часу встигли вразити кілька транспортних засобів окупантів і російську систему РЕБ "Поле-21". Залежно від цілі, українські військові застосовують для ударів дронами різні боєприпаси. Осколковий боєприпас використовують проти живої сили противника. Є також РПГ і протитанкові боєприпаси, а також саморобні осколкові 1,5-кілограмові боєприпаси.

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Перш ніж ударний безпілотник завдасть удару, протягом кількох годин у небі працює дрон-розвідник, який вистежує техніку і живу силу ЗС РФ. І тільки після того, як місце розташування цілі визначено, оператори запускають "Химеру" з боєприпасами. Це необхідно для того, щоб даремно не ризикувати дорогою технікою, адже під час штурму може знадобитися від 10 до 15 таких безпілотників.

Нагадаємо, дещо раніше ми писали, що дрон Punisher знищив штаб і склад у тилу окупантів. Безпілотник завдав нищівного удару по артилерійському дивізіону росіян і дозволив українській артилерії вільно вести вогонь на ділянці фронту.

А на початку грудня українські прикордонники вразили кілька "жирних" цілей окупантів за допомогою дрона "Баба Яга". Завдяки точним скиданням співробітникам ДПСУ вдалося влучити у ворожий танк, бронеавтомобіль, гаубицю та 3 укриття противника.