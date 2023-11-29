Влучає кожен третій: командир ЗСУ назвав, як багато дронів потрібно одній бригаді (відео)

Тільки за одну операцію бойовий підрозділ української армії може витратити до 15 ударних безпілотників.

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Взимку Збройним силам України знадобиться величезна кількість дронів типу FPV, оскільки одна бригада витрачає в середньому тисячу таких апаратів на місяць. Ситуацію на фронті журналістам телеканалу "Еспресо" прокоментував командир підрозділу аеророзвідки Terra 3-ї штурмової бригади Микола Волохов на позивний "Абдула", який зараз воює під Бахмутом.

Тисяча дронів — це нормальна кількість для бригади на місяць, якщо не брати до уваги резерв першої черги та стратегічні запаси. Якщо ж підрозділ отримує вдосталь зброї, то всього за один день або за одну операцію воїни можуть атакувати окупантів 15-ма FPV-камікадзе.

"Це такий непоганий показник", — наголосив український командир.

За словами військового, з цієї тисячі дронів долітає до цілей і знищує їх тільки третина, тобто приблизно 300 одиниць. Таку ж ефективність демонструють баражувальні боєприпаси "Ланцет", якими хваляться росіяни. Деякі українські дрони не досягають цілей через дію засобів радіоелектронної боротьби, інші — через погану погоду або інші чинники.

Микола Волохов наголосив: більшу частину FPV-дронів його бригада наразі закуповує самостійно, і лише невелику частку постачає держава. Він сподівається, що наступного року ситуація зміниться, адже влада намагається розвивати виробничі потужності, допомагаючи підприємствам фінансово або замовляючи в них безпілотники. Цілком можливо, що на 2024 рік вдасться законтрактувати достатньо FPV-дронів.

Погода — це дуже важлива умова для застосування літальних апаратів. Микола Волохов зазначив, що наближається перша зима, коли ЗСУ застосовуватимуть FPV-дрони, великі нічні коптери та ще багато інших типів БПЛА. Військові вже помітили перші проблеми, оскільки минулого тижня було дуже складно керувати FPV-апаратами через сильний вітер, але не збираються зупинятися.

"Ми потроху адаптуємося. Дещо треба буде поміняти, переналаштувати, але якось це буде працювати", — запевнив військовий.

Раніше полковник Петро Чернік розповів, що наразі ЗСУ зберігає паритет із Росією за кількістю дронів. Водночас, українські військові значно випереджають окупантів за уніточненням бойової техніки, зокрема артилерії.