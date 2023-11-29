Влучає кожен третій: командир ЗСУ назвав, як багато дронів потрібно одній бригаді (відео)
Тільки за одну операцію бойовий підрозділ української армії може витратити до 15 ударних безпілотників.
Взимку Збройним силам України знадобиться величезна кількість дронів типу FPV, оскільки одна бригада витрачає в середньому тисячу таких апаратів на місяць. Ситуацію на фронті журналістам телеканалу "Еспресо" прокоментував командир підрозділу аеророзвідки Terra 3-ї штурмової бригади Микола Волохов на позивний "Абдула", який зараз воює під Бахмутом.
Тисяча дронів — це нормальна кількість для бригади на місяць, якщо не брати до уваги резерв першої черги та стратегічні запаси. Якщо ж підрозділ отримує вдосталь зброї, то всього за один день або за одну операцію воїни можуть атакувати окупантів 15-ма FPV-камікадзе.
"Це такий непоганий показник", — наголосив український командир.
За словами військового, з цієї тисячі дронів долітає до цілей і знищує їх тільки третина, тобто приблизно 300 одиниць. Таку ж ефективність демонструють баражувальні боєприпаси "Ланцет", якими хваляться росіяни. Деякі українські дрони не досягають цілей через дію засобів радіоелектронної боротьби, інші — через погану погоду або інші чинники.
Микола Волохов наголосив: більшу частину FPV-дронів його бригада наразі закуповує самостійно, і лише невелику частку постачає держава. Він сподівається, що наступного року ситуація зміниться, адже влада намагається розвивати виробничі потужності, допомагаючи підприємствам фінансово або замовляючи в них безпілотники. Цілком можливо, що на 2024 рік вдасться законтрактувати достатньо FPV-дронів.
Погода — це дуже важлива умова для застосування літальних апаратів. Микола Волохов зазначив, що наближається перша зима, коли ЗСУ застосовуватимуть FPV-дрони, великі нічні коптери та ще багато інших типів БПЛА. Військові вже помітили перші проблеми, оскільки минулого тижня було дуже складно керувати FPV-апаратами через сильний вітер, але не збираються зупинятися.
"Ми потроху адаптуємося. Дещо треба буде поміняти, переналаштувати, але якось це буде працювати", — запевнив військовий.
Раніше полковник Петро Чернік розповів, що наразі ЗСУ зберігає паритет із Росією за кількістю дронів. Водночас, українські військові значно випереджають окупантів за уніточненням бойової техніки, зокрема артилерії.