BAE Systems осовременит старые БМП M2 Bradley "умной" электроникой и ПО на $78 млн

Боевые машины пехоты получат новую ветронику, электрические системы, программное обеспечение, интеллектуальную систему управления питанием, чтобы соответствовать моделям M7A4 и М2A4.

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Конструкторы из BAE Systems обязались модернизировать старые боевые машины M2 Bradley таким образом, чтобы их характеристики соответствовали более новым моделям — M7A4 и М2A4. Сумма заказа от Пентагона составила 78,4 млн долларов США, сообщает Military aerospace.

Представители армейского командования из штата Мичиган (США) заключили договор с BAE Systems, согласно которому инженеры обновят устаревшие боевые бронированные машины M2 Bradley. Издание отмечает, что машины способны взаимодействовать в боевых условиях с танками M1 Abrams и другими современными бронетанковыми платформами.

В частности модернизации подлежат ветроника (ветроника объединяет все системы машины, включая цифровую, аудио- и видео-, распределения энергии и прочее, в бронированных машинах все ее системы собирают в одну, чтобы не пришлось увеличивать ее габариты, — ред.), электрические системы, программное обеспечение, интеллектуальная система управления питанием, тяжелые торсионы, гусеницы, подвески и амортизаторы, программно-определяемые радиоприемники, системы кондиционирования.

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M2 Bradley — боевая машина пехоты для разведки и перевозки отряда, оснащенная 25-миллиметровой цепной пушкой. Машины Bradley маневренны и достаточно быстры.

Боевая машина M2A4 Bradley имеет интеллектуальную систему управления, обеспечивает мобильность по пересеченной местности, огневую мощь, связь и защиту от средств РЭБ для механизированной пехоты. Боевые бронированные машины такого типа имеют три места для членов экипажа и семь мест для пехотинцев.

Модель M7A4 Bradley со встроенным оборудованием для определения местоположения целей, помогает артиллерии служа в качестве наводчика. На ее борту есть все необходимое оборудование для пехотинцев.

СМИ напоминает, что в октябре прошлого года компания получила 288,4 млн долларов на модернизацию старых машин Bradley до уровня новых M2A4 и M7A4 Bradley, а в августе выиграла контракт на 113,1 млн долларов на поставку армейских боевых машин M2 Bradley.

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