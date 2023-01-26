Британия и Германия доставят свои танки Украине в конце марта, — СМИ

По информации журналистов, руководство Великобритании и Германии планирует поставить в Украину свои танки после подготовки украинских военных.

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Руководитель департамента по закупкам Министерства обороны Великобритании Алекс Чок заявил, что Лондон планирует передать Украине танки Challenger 2 в конце марта. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом он ответил на вопрос в британском парламенте, когда его спросили о сроках поставок танков Вооруженным силам Украины.

Чок отметил, что сначала украинские военные должны пройти интенсивную подготовку по эксплуатации и обслуживанию танков.

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин передаст танки Leopard 2 Украине в конце марта.

"У меня нет оснований считать, что это слишком поздно. Думаю, мы доставим наши Leopard самое позднее к концу марта. Насколько я понимаю, это достаточно быстро", — заявил министр.

Напомним, как сообщили 25 января обозреватели Tagesschau немецкая оружейная компания Rheinmetall готова поставить большое количество боеприпасов для танков Leopard, которые Германия и другие страны отправят в Украину, руководство концерна утверждает, что запас боекомплектов крупного калибра был сделан заранее.

Кроме того, Фокус ранее информировал, президент США Джо Байден 25 января подтвердил отправку в Украину 31 единицы американских танков M1 Abrams. По его словам, эта техника является не наступательной угрозой для РФ, а помощью ВСУ в контрнаступлении с целью освобождения оккупированных территорий.