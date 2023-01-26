Британія і Німеччина доставлять свої танки Україні наприкінці березня, — ЗМІ

За інформацією журналістів, керівництво Великої Британії та Німеччини планує поставити в Україну свої танки після підготовки українських військових.

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Керівник департаменту із закупівель Міністерства оборони Великої Британії Алекс Чок заявив, що Лондон планує передати Україні танки Challenger 2 наприкінці березня. Про це повідомляє Reuters.

Так він відповів на запитання у британському парламенті, коли його запитали про терміни постачання танків Збройним силам України.

Чок зазначив, що спочатку українські військові мають пройти інтенсивну підготовку з експлуатації та обслуговування танків.

Зі свого боку міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін передасть танки Leopard 2 Україні наприкінці березня.

"У мене немає підстав вважати, що це надто пізно. Думаю, ми доставимо наші Leopard найпізніше до кінця березня. Наскільки я розумію, це досить швидко", — заявив міністр.

Нагадаємо, як повідомили 25 січня оглядачі Tagesschau, німецька збройова компанія Rheinmetall готова поставити велику кількість боєприпасів для танків Leopard, які Німеччина та інші країни відправлять в Україну, керівництво концерну стверджує, що запас боєкомплектів великого калібру було зроблено заздалегідь.

Крім того, Фокус раніше інформував, що президент США Джо Байден 25 січня підтвердив відправлення в Україну 31 одиниці американських танків M1 Abrams. За його словами, ця техніка є не наступальною загрозою для РФ, а допомогою ЗСУ в контрнаступі з метою звільнення окупованих територій.