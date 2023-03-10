Кремль использует британские фирмы для отмывания награбленного в Украине, — Bloomberg

Правительство Великобритании подозревает, что контролируемые Россией компании сейчас пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды. Во главе одной из компаний разрегистрирован сотрудник МВД РФ, чей домашний адрес указан как квартира в центре Москвы.

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Британские правоохранительные органы расследуют отмывание военных доходов, украденных в Украине через фиктивные компании. Об этом в четверг, 10 марта, сообщает американский телеканал Bloobmerg.

По версии следствия, граждане РФ воспользовались слабыми проверками реестра компаний в попытках отмыть нелегальные доходы. В частности, британские правоохранители выявили большое количество фиктивных компаний, зарегистрированных в Великобритании гражданами ряда стран в последние годы, вероятно, с целью отмывания денег или уклонения от уплаты налогов. В сотнях этих фирм в качестве руководителей указаны россияне, а некоторые контролируемые Россией компании сейчас пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды.

Одна из компаний, выявленных британскими властями, зарегистрирована по офисному адресу в Лондоне и указана в судоходных реестрах как владелец судна для перевозки зерна. Это судно подозревается в незаконной перевозке зерна из Украины и нарушении международных санкций, рассказали анонимные чиновники.

У компании есть три нынешних и бывших должностных лица, зарегистрированных в Companies House, британском реестре компаний, которые являются гражданами РФ и указали домашние адреса в России. Ни они, ни компания не ведут никакой заметной деятельности в Лондоне.

Несколько других компаний, не имеющих очевидных британских операций, были зарегистрированы по тому же лондонскому адресу другими российскими гражданами, говорится в документах. Один из них — сотрудник Министерства внутренних дел России, чей домашний адрес в Companies House указан как квартира в центре Москвы.

Установлено, что для отмывания денег россияне используют счета либо в британских цифровых банках, либо у зарубежных лидеров.

Анонимный источник, знакомый с расследованиями правоохранительных органов Великобритании по отмыванию денег, сказал, что преступники используют британские компании для перевода крупных сумм денег в страну и хранения их в течение нескольких лет. Затем они либо выводят деньги до того, как им придется подавать отчетность в Companies House, либо подают поддельную отчетность, которая не раскрывает реальных активов, принадлежащих компании.

Напомним, 24 февраля в Белом доме сообщили, что страны G7 решили не использовать замороженные российские активы до окончания полномасштабной войны в Украине.

Ранее, 16 февраля, представитель Еврокомиссии Дидье Рейндерс сообщил, что в Евросоюзе в результате санкций, наложенных на РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину, заморожено 21,5 млрд евро.

Днем ранее, 15 февраля, в Федеральном совете Швейцарии сообщили, что что конфискация замороженных российских активов для восстановления Украины невозможна.