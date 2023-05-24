Вперше у післявоєнній історії: Японія передала Україні військову допомогу (фото)

Перші зі 100 анонсованих Токіо автомобілів, за словами українського дипломата, вже на шляху до України, решта вирушатиме після проходження техогляду та необхідної підготовки.

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У середу, 24 травня, у Міністерстві оборони Японії пройшла церемонія передачі Україні 100 автомобілів і 30 000 готових харчових пайків для потреб ЗСУ. При цьому Японія вперше надала військову допомогу Україні. Про це повідомляє у своєму Facebook посол України у Токіо Сергій Корсунський.

За інформацією Корсунського, Японія планує передати на потреби ЗСУ 100 автомобілів (транспортні, легкові високої прохідності та вантажні), а також 30 000 пайків.

"Перші автомобілі вже на шляху до України, решта вирушатиме після проходження техогляду та необхідної підготовки. Вперше у післявоєнній історії Японії Сили самооборони передають військову техніку воюючій країні. Далі буде", — зазначив у повідомленні український дипломат.

Нагадаємо, 20 травня президент України Володимир Зеленський приїхав до Японії для участі у заключній частині саміту Великої сімки (G7) у Хіросімі.

У той же день Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вперше з початку війни зустрілися в кулуарах саміту G7, що проходив в Японії.

Також нагадаємо, що наприкінці березня один з японських студентів три місяці працював над зовнішністю, щоб стати схожим на президента України Зеленського. У "новому" образі він з'явився на церемонії вручення дипломів у Кіотському університеті.