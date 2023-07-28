Дошли до "зубов дракона": Силы обороны продвигаются на Запорожье и Донетчине — CNN (карты)
Журналисты со ссылкой на обнародованное видео с фронта сообщили, что защитников заметили вблизи оборонительных рубежей ВС РФ на юге. Также в Генштабе ВСУ подтвердили освобождение населенного пункта в Волновахском районе.
Силы обороны Украины достигли значительных успехов на юге Запорожской области. Об этом 28 июля написали в CNN.
Журналисты сообщили, что на одном из видео, опубликованных россиянами в соцсетях, впервые можно увидеть украинские войска вблизи "зубов дракона" — оборонительных рубежей РФ на юге.
"Видео, снятое с позиций российских военных, показывает, как украинская военная машина движется по полю, направляясь к канаве перед большим рядом "зубов дракона" — бетонных и арматурных пирамид, которые могут служить препятствием для танков", — говорится в материале.
Российские оккупанты установили "зубы дракона" на захваченных территориях. Они установлены тремя рядами и тянутся на сотни километров. По обе стороны бетонных оборонительных линий захватчики вырыли противотанковые рвы.
"Очевидно, что украинское контрнаступление в южной части страны за последние несколько дней достигло заметных успехов", — подчеркнули в СМИ.
Позже в CNN также проинформировали об успехах Сил обороны в Донецкой области. По данным медиа, украинские войска 27 июля освободили один населенный пункт и закрепляют достигнутые рубежи. В то же время защитниками удалось отбить атаки врага, который пытался вернуть утраченные позиции в районе села Макаровка.
В издании передали, что российские пропагандисты признали успехи Сил обороны на востоке и выражают волнение относительно временно оккупированного поселка Урожайное в Донецкой области.
Данные мониторингового ресурса DeepState также свидетельствуют о возможном продвижении Сил обороны в Донецкой области в районе населенных пунктов Старомайорское, Макаровка и Ровнополь.
Ситуация в Запорожской области также, согласно карте, претерпела определенные изменения. В частности, с 27 июля увеличилась территория с "серой зоной" в районе села Роботино.
Контрнаступление ВСУ в Запорожской и Донецкой областях: что говорят в Генштабе?
28 июля Генеральный штаб ВСУ опубликовал сводку, в которой подтвердил освобождение населенного пункта в Донецкой области и отраженные атаки ВС РФ.
"На Шахтерском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии, силы обороны освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области. В районах Ровнополя и Макаровки Донецкой области противник совершил неудачную попытку восстановления утраченного положения", — говорится в публикации пресс-службы в соцсетях.
В то же время деталями по поводу продвижения защитников на Запорожье в Генштабе не поделились.
"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах", — передала пресс-служба.
Всего в течение суток у Сил обороны произошло более 30 боевых столкновений с вражескими силами.
Напомним, освобождение села Старомайорское в Донецкой области подтвердил президент Владимир Зеленский. Он опубликовал видео с украинскими военными, которые деоккупировали населенный пункт. Село имеет площадь почти 2 кв. километра и размещено на берегу реки Мокрые Ялы в Волновахском районе.
28 июля эксперты проанализировали, какие перспективы для контрнаступления открыло освобождение села Старомайорское.