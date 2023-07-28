Дійшли до "зубів дракона": Сили оборони просуваються на Запоріжжі та Донеччині, — CNN (мапи)

Журналісти з посиланням на оприлюднене відео з фронту повідомили, що захисників помітили поблизу оборонних рубежів ЗС РФ на півдні. Також у Генштабі ЗСУ підтвердили звільнення населеного пункту у Волноваському районі.

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Сили оборони України досягли значних успіхів на півдні Запорізької області. Про це 28 липня написали у CNN.

Журналісти повідомили, що на одному з відео, опублікованих росіянами в соцмережах, вперше можна побачити українські війська поблизу "зубів дракона" — оборонних рубежів РФ на півдні.

"Відео, зняте з позицій російських військових, показує, як українська військова машина рухається полем, прямуючи до канави перед великим рядом "зубів дракона" — бетонних та арматурних пірамід, які можуть служити перешкодою для танків", — йдеться у матеріалі.

Російські окупанти встановили "зуби дракона" на захоплених територіях. Вони встановлені трьома рядами та тягнуться на сотні кілометрів. По обидві сторони бетонних оборонних ліній загарбники вирили протитанкові рови.

"Очевидно, що український контрнаступ у південній частині країни за останні кілька днів досяг помітних успіхів", — підкреслили у ЗМІ.

Карта бойових дій у Запорізькій області станом на 27 липня Фото: Скріншот

Пізніше у CNN також проінформували про успіхи Сил оборони у Донецькій області. За даними медіа, українські війська 27 липня звільнили один населений пункт та закріплюють досягнуті рубежі. Водночас захисниками вдалося відбити атаки ворога, який намагався повернути втрачені позиції в районі села Макарівка.

Карта бойових дій у Донецькій області станом на 27 липня Фото: Скріншот

У виданні передали, що російські пропагандисти визнали успіхи Сил оборони на сході та виражають хвилювання щодо тимчасово окупованого села селища Урожайне на Донеччині.

Дані моніторингового ресурсу DeepState також свідчать про можливе просування Сил оборони у Донецькій області в районі населених пунктів Старомайорське, Макарівка та Рівнопіль.

Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Ситуація у Запорізькій області також, згідно з мапою, зазнала певних змін. Зокрема, з 27 липня збільшилася територія з "сірою зоною" в районі села Роботине.

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Контрнаступ ЗСУ у Запорізькій та Донецькій областях: що кажуть в Генштабі?

28 липня Генеральний штаб ЗСУ опублікував зведення, в якому підтвердив звільнення населеного пункту на Донеччині та відбиті атаки ЗС РФ.

"На Шахтарському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії, сили оборони звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області. В районах Рівнополя та Макарівки Донецької області противник здійснив невдалу спробу відновлення втраченого положення", — йдеться у публікації пресслужби в соцмережах.

Звільнене ЗСУ село Старомайорське на карті бойових дій Фото: Скріншот

Водночас деталями щодо просування захисників на Запоріжжі у Генштабі не поділились.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах", — передала пресслужба.

Загалом протягом доби у Сил оборони відбулося понад 30 бойових зіткнень з ворожими силами.

Нагадаємо, звільнення села Старомайорське у Донецькій області підтвердив президент Володимир Зеленський. Він опублікував відео з українськими військовими, що деокупували населений пункт. Село має площу майже 2 кв. кілометри та розміщене на березі річки Мокрі Яли у Волноваському районі.

28 липня експерти проаналізували, які перспективи для контрнаступу відкрило звільнення села Старомайорське.