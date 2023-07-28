Звільнення Старомайорського: бійці ЗСУ показали, як проводять стабілізаційні заходи (відео)

Відео свідчить, що у населеному пункті не залишилось російських військ — українські військові заглянули у кожну кімнату та у кожен підвал.

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Бійці ЗСУ опублікували кадри стабілізаційних заходів, які вони проводять у щойно звільненому від росіян селі Старомайорському у Донецькій області. Кадри зняті нагрудною камерою і показують деталі ураження противника прямо на вулицях населеного пункту. Допис розміщено у Telegram-каналі "СтратКом ЗСУ".

Бій у Старомайорську показує військовий з 35-ої окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського. Дата запису не відома, втім події розгортаються у світлу пору доби.

На початку запису видно, як бійці пробираються впритул до села через зелену гущавину. Потім опиняються на околиці й наближаються до будинків. При цьому видно, що від житлових споруд залишились лише стіни — ні дахів, ні вікон чи дверей вже не залишилось.

Будинки у Старомайорському

Відео фіксує, як військові Сил оборони просувають по населеному пункту: оглядають розвалені кімнати, заглядають у підвали. Останні кадри показують, які один з бійців вільно рухається по місцевості, яка вже "зачищена" від окупаційних російських військ.

35 бригада ЗСУ - про звільнення Старомайорського

Командир 7 окремого батальйону "Арей" Олександр Грищук розповів, що російська військові не вірили, що Старомайорське зможуть звільнити бійці ЗСУ. Однак, наголосив, все стало можливим.

Командир батальйону "Арей" - про Старомайорське

Зазначимо, про звільнення села Старомайорського Волноваського району Донеччини стало відомо напередодні, 27 липня — про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Очільник держави відзначив, що українські війська мають успіхи на південному відтинку фронту.

На онлайн-карті бойових дій DeepState зміни лінії боїв відбувались протягом останніх 2-3 діб. Підсумкове просування ЗСУ на Маріупольському напрямку — близько 3 км.

Старомайорське - на карті Deepstate

Експерти проаналізували, яким чином українське командування могло б розвинути успіх під Старомайорськом. Один з варіантів наступних дій — рухатись далі на південь Приазовською височиною. Однак аналогічну думку мають і росіяни, тому докладатимуть максимум зусиль, щоб зупинити просування ЗСУ. Тим часом українська війська можуть рушити вперед дещо західніше цього населеного пункту і підійти до Старомлинівки, щоб розвинути успіх контрнаступу на півдні.

Водночас CNN зазначило, що на іншому відтинку фронту — Бердянському — Сили оборони дійшли до так званих "зубів дракона" на Запоріжжі. Кадри з поля бою свідчать, що Українськ бронемашини переміщуються полями, біля яких росіяни спорудили свою лінію фортифікацій.

Нагадуємо, на Донеччині бійці ЗСУ "вполювали" російську РСЗВ "Град" — відео опублікував командувач Сухопутними військами генерал Олександр Сирський. У "полюванні" взяли участь два підрозділи ЗСУ: аеророзвідка та артилеристи.

Тим часом українські бійці пояснили, в чому полягають переваги бронемашини Marder, яку вони використовують на полі бою. Зі слів бійців, БМП значно комфортніші старих радянських аналогів, крім того, рухаються зі швидкістю 60 км/год та озброєнні скорострільною гарматою, яка здатна стріляти зі швидкістю 20 пострілів за секунду.