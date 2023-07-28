Погано замаскувалися: під Бахмутом артилеристи рознесли позиції ЗС РФ "Градом" (відео)

Російські окупанти розмістилися у лісосмузі і причаїлися, але пильні українські аеророзвідники помітили ворога і передали координати побратимам.

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На Донеччині на Бахмутському напрямку російські окупанти отримали пекельне "ласкаво просимо" від українських захисників. ЗСУ виявили та знищили ворога, який намагався сховатися у лісосмузі. Про це повідомив командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Чудова робота реактивної артилерії 22-ї ОМБр. Аеророзвідники виявили противника, який маскувався у лісосмузі. Залповим вогнем з БМ-21 "Град" росіян було знищено", — написав він.

На опублікованих кадрах видно, як працює українська артилерія по позиціях окупантів з РСЗВ "Град".

Нагадаємо, що на сайті Міністерства оборони РФ змінили карту одного з військових округів. Так, з карти Південного воєнного округу кудись зникли раніше позначені там захоплені частини Херсонської та Запорізької областей України.

Раніше повідомлялося, що Україна нарощує темпи контрнаступу. Київ виявив потенційні слабкі місця в російських оборонних лініях. ЗСУ вдалося "вклинитися" на трьох ділянках першої лінії оборони Росії на лінії фронту на Запоріжжі.

Також повідомлялося, що на Луганщині поблизу Серебрянського лісництва офіцер НГУ знищив ворожий танк, який розстрілював позиції Нацгвардії. Боєць вибрався з окопів, підібрався до танка і поцілив у нього з протитанкового гранатомету NLAW.