Плохо замаскировались: под Бахмутом артиллеристы разнесли позиции ВС РФ "Градом" (видео)

Российские оккупанты разместились в лесополосе и притаились, но бдительные украинские аэроразведчики заметили врага и передали координаты собратьям.

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В Донецкой области на Бахмутском направлении российские оккупанты получили адское "добро пожаловать" от украинских защитников. ВСУ обнаружили и уничтожили врага, который пытался спрятаться в лесополосе. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

"Замечательная работа реактивной артиллерии 22-й ОМБр. Аэроразведчики обнаружили противника, который маскировался в лесополосе. Залповым огнем из БМ-21 "Град" россияне были уничтожены", — написал он.

На опубликованных кадрах видно, как работает украинская артиллерия по позициям оккупантов из РСЗО "Град".

Напомним, что на сайте Министерства обороны РФ изменили карту одного из военных округов. Так, с карты Южного военного округа куда-то исчезли ранее обозначенные там захваченные части Херсонской и Запорожской областей Украины.

Ранее сообщалось, что Украина наращивает темпы контрнаступления . Киев обнаружил потенциальные слабые места в российских оборонительных линиях. ВСУ удалось "вклиниться" на трех участках первой линии обороны России на линии фронта на Запорожье.

Также сообщалось, что на Луганщине вблизи Серебрянского лесничества офицер НГУ уничтожил вражеский танк, который расстреливал позиции Нацгвардии. Боец выбрался из окопов, подобрался к танку и попал в него из противотанкового гранатомета NLAW.