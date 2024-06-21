У Росії показали покращений БПЛА "Оріон": експерти вказали на цікаву деталь (фото)

У Міноборони РФ представили модернізований дрон "Оріон" ще торік, проте апарат "застряг" на етапі випробувань, вважають експерти.

Related video

У російському Таганрозі випробовують модернізований розвідувально-ударного БПЛА "Оріон" ("Іноходець"), який Міноборони Росії вперше показало ще в лютому 2023 року. На це звернув увагу портал Defence Express 21 червня.

Російські джерела заявили, що поліпшена модель БПЛА "Оріон" була помічена в небі над Таганрогом. Як зазначили росіяни, на відміну від попередньої версії, у нового "Оріона" оптико-електронна станція розміщена ближче до центру фюзеляжу.

БПЛА "Оріон" над Таганрогом Фото: Скриншот БПЛА "Оріон" над Таганрогом Фото: Скриншот

Експерти Defence Express звернули увагу на те, що такий апарат Міноборони РФ продемонструвало в лютому минулого року. Тоді оборонне відомство окупантів опублікувало кадри вильоту БПЛА "Иноходец/Орион" і заявило, що такий безпілотник нібито завдав удару по командному пункту ЗСУ.

Кадри запуску БПЛА "Оріон" у 2023 році Фото: Скриншот

Дивлячись на це, у виданні задалися питанням про те, чому російський модернізований БПЛА "застряг" на етапі випробувань. Також невідомо, навіщо окупантам знадобилося переміщати оптико-електронну станцію ближче до центру фюзеляжу.

Згідно з відкритими даними, до кінця 2021 року ЗС РФ мали у своєму розпорядженні лише один комплекс із трьома дронами "Оріон". Водночас аналітики порталу Oryx за час повномасштабної війни зафіксували щонайменше п'ять знищених російських БПЛА цього типу. Це свідчить про те, що РФ продовжила випускати БПЛА "Оріон" після повномасштабної війни.

"Незалежно від наявного зараз обсягу даних, будь-яка інформація щодо російського дрона "Оріон" завжди привертає увагу, оскільки до повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року цей БПЛА був єдиним класичним розвідувально-ударним комплексом у розпорядженні армії РФ", — підкреслили автори публікації.

Що відомо про БПЛА "Оріон"

"Оріон" — це дрон-розвідник від російської компанії "Кронштадт", який також може нести корисне навантаження і використовуватися як баражувальний боєприпас. Російські медіа позиціонують "Оріони" як "відповідь на турецькі БПЛА Bayraktar". БПЛА підтримують супутниковий зв'язок і можуть виконувати завдання поза зоною прямої радіовидимості наземного пункту управління.

За даними розробника, "Оріон" має такі характеристики:

довжина — 8 м,

маса корисного навантаження — 200 кг,

радіус застосування — 250 км,

тривалість польоту — 24 год.

Нагадаємо, у квітні 2023 року повідомлялося, що армія РФ отримала для своїх безпілотників "Оріон" новий тип ракет Х-БПЛА. Ці ракети розроблені на базі боєприпасів 9М113ФММ-3, які вже застосовуються в ПТРК "Корнет", і мають зменшений розмір і масу, що дає змогу розміщувати їх на борту бойових дронів.