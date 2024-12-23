На авиабазе ​​Бельбек в Крыму оккупанты строят укрепленные укрытия для самолетов (фото)

На спутниковых снимках было зафиксировано строительство 10 сооружений, однако их прочность вызывает вопросы у экспертов.

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На спутниковых снимках авиабазы Бельбек, расположенной недалеко от Севастополя в оккупированном Крыму, зафиксированы новые укрепленные укрытия для самолетов. Эти сооружения и дополнительные постройки направлены на защиту авиации от атак беспилотников и непрямого огня. Об этом сообщили обозреватели The War Zone.

Снимки, сделанные 19 декабря и предоставленные Planet Labs, демонстрируют около 10 строящихся укрытий, а также решетчатые конструкции для менее защищенных самолетов. Подобные меры защиты, отметили аналитики, отражают растущую необходимость обеспечения безопасности критической инфраструктуры, особенно на фоне атак Украины с использованием баллистических ракет ATACMS и других средств поражения.

Укрепления на аэродроме Бельбек Фото: Planet Labs Inc.

Крупный план другой укрепленной конструкции, возводимой в Бельбеке Фото: Planet Labs Inc.

Бельбек не единственная база, где ведутся подобные работы. С сентября укрепленные укрытия начали появляться на нескольких российских авиабазах, включая Курск, Ахтубинск, Приморско-Ахтарск, Ейск и другие. В общей сложности строительство охватывает около 70 объектов, что свидетельствует о масштабной программе модернизации.

Эти меры стали ответом на регулярные украинские удары, которые выявили уязвимость российских самолетов. Авторы материала подчеркнули, что используемые ранее защитные меры, такие как шины на корпусах самолетов и ложные цели, оказались недостаточно эффективными.

Результат удара по аєродрому Ахтубинск в Астраханской области РФ Фото: Maxar

Технические особенности укрытий AU-19/3

Новое поколение укрытий, условно называемое AU-19/3, отличается от советских стандартов 1980-х годов. Эти укрытия способны выдержать удары легких боеприпасов, таких как ФАБ-100, но остаются уязвимыми к более мощным атакам.

Между тем степень их прочности вызывает вопросы, особенно учитывая доступность чертежей оригинальных укрытий AU-19 и существующие мощности российских заводов. Эксперты предполагают, что решение в пользу менее прочных конструкций было принято исходя из экономических соображений.

Подобные усилия направлены на защиту боевых самолетов, критически важных для обеспечения ПВО, особенно в районах, прилегающих к Черному морю. Тем не менее, эксперты сомневаются в долгосрочной эффективности этих мер, учитывая эволюцию угроз и увеличивающуюся дальность поражения украинских вооружений.

Напомним, в результате украинской атаки ВС РФ потеряли два истребителя Су-57, которые находились на авиабазе в Астраханской области. По информации ГУР Минобороны, один самолет был поврежден, другой — полностью уничтожен.