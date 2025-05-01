Мають багато проблем: чому ЗС РФ і досі можуть дозволити собі лише періодичні ракетні атаки

Через війну в Україні російський ракетний арсенал скорочується, а відсутність доступу до важливих компонентів, таких як американські напівпровідники, змусила російських військових використовувати боєприпаси для місій, відмінних від тих, для яких вони були призначені.

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Про це пише National Interest.

Як зазначає видання, російський ракетний арсенал смертоносний, але менший, ніж будь-коли, попри те, що РФ намагається поповнити свої запаси.

За даними Міністерства оборони Великої Британії , під час одного із наймасовішого ударів по Україні в ніч проти 24 квітня РФ використала різні види зброї — сотні далекобійних боєприпасів та дронів-камікадзе, стратегічні бомбардувальники, військові кораблі та підводні човни, а також наземні елементи для ударів по міських центрах по всій Україні, включаючи як Київ, її столицю, так і Харків, її друге за величиною місто.

Згідно з британською оцінкою, "російські війська випустили щонайменше 200 боєприпасів, включаючи безпілотні авіаційні системи одностороннього застосування (OWA UAS), щонайменше 10 балістичних ракет (як російських власного виробництва, так і закуплених у КНДР), крилаті ракети повітряного базування та крилаті ракети наземного базування.

Використовуючи одночасно так багато різних боєприпасів, російські військові прагнули перевантажити українську протиповітряну оборону та збільшити ймовірність того, що деякі ракети та безпілотники пройдуть крізь ціль. Київ заявив, що перехопив 112 боєприпасів та знищив інші за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, втім, деякі ракети та дрони досягли цілей.

"Відновлення арсеналу дозволяє російській авіації дальньої дії завдавати таких ударів практично без попередження, у час, який обере Росія, оскільки РФ продовжує звичайні ударні операції", – підсумувало британське Міністерство оборони у своєму розвідувальному звіті.

ЗС РФ мають чимало проблем із ракетами. Поєднання міжнародних санкцій та нездатності російської оборонної та аерокосмічної промисловості задовольнити військові потреби змушує Росію робити паузи між ударами, щоб поповнити свій арсенал перед повторною атакою.

Більше того, відсутність доступу до важливих компонентів, таких як американські напівпровідники, змусила російських військових використовувати боєприпаси для місій, відмінних від тих, для яких вони були призначені. Наприклад, Кремль використовував протикорабельні ракети для ураження наземних цілей в Україні.

"Хоча РФ намагалася поповнити свої запаси необхідних технологій нетрадиційними методами, російське ракетне виробництво загалом не відповідає потребам воєнних дій. Через що російські військові можуть дозволити собі лише періодичні ракетні атаки проти України. Звичайно, ці атаки все ще смертельні та дороговартісні, але самі по собі вони не можуть схилити хід війни на користь Росії", — пише видання.

Нагадаємо, що 30 квітня "Ростех" РФ повідомив, що має на озброєнні комплекс "Соляріс НС", який здатний виявляти несанкціоновані дрони і прицільно придушувати їхні канали керування, не дозволяючи безпілотникам змінити частоту та піти із зони впливу.