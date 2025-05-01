Имеют много проблем: почему ВС РФ до сих пор могут позволить себе лишь периодические ракетные атаки

Из-за войны в Украине российский ракетный арсенал сокращается, а отсутствие доступа к важным компонентам, таким как американские полупроводники, заставило российских военных использовать боеприпасы для миссий, отличных от тех, для которых они были предназначены.

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Об этом пишет National Interest.

Как отмечает издание, российский ракетный арсенал смертоносный, но меньше, чем когда-либо, несмотря на то, что РФ пытается пополнить свои запасы.

По данным Министерства обороны Великобритании, во время одного из самых массовых ударов по Украине в ночь на 24 апреля РФ использовала различные виды оружия — сотни дальнобойных боеприпасов и дронов-камикадзе, стратегические бомбардировщики, военные корабли и подводные лодки, а также наземные элементы для ударов по городским центрам по всей Украине, включая как Киев, ее столицу, так и Харьков, ее второй по величине город.

Согласно британской оценке, "российские войска выпустили не менее 200 боеприпасов, включая беспилотные авиационные системы одностороннего применения (OWA UAS), не менее 10 баллистических ракет (как российских собственного производства, так и закупленных у КНДР), крылатые ракеты воздушного базирования и крылатые ракеты наземного базирования.

Используя одновременно так много различных боеприпасов, российские военные стремились перегрузить украинскую противовоздушную оборону и увеличить вероятность того, что некоторые ракеты и беспилотники пройдут сквозь цель. Киев заявил, что перехватил 112 боеприпасов и уничтожил другие с помощью средств радиоэлектронной борьбы, впрочем, некоторые ракеты и дроны достигли целей.

"Восстановление арсенала позволяет российской авиации дальнего действия наносить такие удары практически без предупреждения, во время, которое выберет Россия, поскольку РФ продолжает обычные ударные операции", — подытожило британское Министерство обороны в своем разведывательном отчете.

ВС РФ имеют немало проблем с ракетами. Сочетание международных санкций и неспособности российской оборонной и аэрокосмической промышленности удовлетворить военные потребности заставляет Россию делать паузы между ударами, чтобы пополнить свой арсенал перед повторной атакой.

Более того, отсутствие доступа к важным компонентам, таким как американские полупроводники, заставило российских военных использовать боеприпасы для миссий, отличных от тех, для которых они были предназначены. Например, Кремль использовал противокорабельные ракеты для поражения наземных целей в Украине.

"Хотя РФ пыталась пополнить свои запасы необходимых технологий нетрадиционными методами, российское ракетное производство в целом не соответствует потребностям военных действий. Из-за чего российские военные могут позволить себе лишь периодические ракетные атаки против Украины. Конечно, эти атаки все еще смертельны и дорогостоящие, но сами по себе они не могут склонить ход войны в пользу России", — пишет издание.

Напомним, что 30 апреля "Ростех" РФ сообщил, что имеет на вооружении комплекс "Солярис НС", который способен выявлять несанкционированные дроны и прицельно подавлять их каналы управления, не позволяя беспилотникам изменить частоту и уйти из зоны влияния.