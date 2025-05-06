Під загрозою війни з Пакистаном: Кремль передав Індії нову партію ракет "Ігла-С", — ЗМІ

Зброя посилить можливості індійської ППО на тлі зростання напруженості у відносинах з Пакистаном. Ракети розгортають для передових формувань, також у планах закупівля майже півсотні пускових установок VSHORADS.

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Про це повідомили у виданні India Today.

За даними джерел з оборонного відомства, нові партії російських ракет армія Індії отримала ще кілька тижнів тому. Їх застосовуватимуть для протидії ворожим літакам, БПЛА й ударним гелікоптерам.

Зазначається, що контракт був укладений у межах надзвичайних повноважень і призначений підвищити ракетний потенціал індійських сил, особливо на західному фронті з Пакистаном. Аналогічні домовленості уклали й повітряні сили країни, ВПС прагнуть отримати додаткове обладнання для посилення ППО.

Окрім того, армія Індії оголосила тендер на закупівлю ще 48 пускових установок VSHORADS і приблизно 90 ракет до них за прискореною процедурою. Також розглядається можливість закупівлі нових версій лазерних ракет VSHORADS. За даними ЗМІ, рішення може буде ухвалене "найближчим часом".

Зазначається, що російські ракети входять до складу систем ППО дуже малої дальності й "відіграють вирішальну роль" у повітряному захисті Індії. "Ігла-С" — це вдосконалена версія ракети "Ігла", яка застосовується ще з 1990-х років.

Нагадаємо, головний маршал Арджан Сінгх 5 травня заявив, що авіація Індії на кордоні з Пакистаном приведена в стан підвищеної готовності. Сучасні винищувачі готові до бою, також були активовані системи ППО.

У ЗМІ передавали, що Пакистану критично бракує артилерійських боєприпасів через угоди про постачання зброї Україні. Зі слів інсайдерів, країна зможе вести інтенсивні бойові дії лише не більш як чотири доби.