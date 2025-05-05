На порозі війни з Індією: Пакистану бракує снарядів через таємні постачання до України, — ЗМІ

Пакистан зіткнувся з критичним дефіцитом артилерійських боєприпасів через нещодавні угоди про постачання зброї Україні, повідомляють інсайдери індійських ЗМІ. За їхніми словами, пакистанська армія буде здатна вести інтенсивні бойові дії не більше 4 діб.

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Про це пише індійське інформаційне агентство ANI News.

Неназвані джерела повідомили агентству, що Пакистан має труднощі з поповненням боєприпасів через зростання світового попиту та застарілі виробничі потужності оборонної промисловості. За даними інсайдерів індійських журналістів, пакистанських запасів вистачить на 96 годин конфлікту високої інтенсивності.

В ANI News зазначають, що військова доктрина Пакистану, зосереджена на швидкій мобілізації для протидії більшій армії Індії, залежить від артилерії та протитанкових підрозділів. Для цього пакистанським військовим необхідні 155-мм снаряди для гаубиць М109 і 122-мм ракети для систем ВМ-21.

За словами журналістів, в публікаціях 2025 року в мережі X зазначалося, що важливі для пакистанської важкої артилерії снаряди 155-мм були відправлені до України, через що запаси країни небезпечно скоротилися.

Крім того, джерела передали журналістам розвідувальні дані, згідно з якими Пакистан побудував біля кордону з Індією склади боєприпасів в очікуванні потенційного конфлікту.

Індійське видання Lokmat Times пише з посиланням на слова інсайдерів, що Пакистанські збройові заводи начебто таємно експортували в Україну великі обсяги артилерійських снарядів, ракет і боєприпасів для стрілецької зброї. За словами індійських журналістів, з лютого по березень 2023 року Пакистан експортував 42 000 122-мм ракет БМ-21, 60 000 155-мм снарядів для гаубиць і ще 130 000 122-мм ракет, а прибутки від продажів склали 364 млн доларів.

Індія та Пакистан на порозі війни: що відомо

ЗМІ 24 квітня повідомляли, що між Пакистаном та Індією назріває війна через стрілянину в гірському курортному містечку Пахалгам, де озброєні бойовики вбили 26 людей. Країни закрили одна одній кордони, а індійська влада оголосила про призупинення договору про спільне використання вод Інду.

Індійські журналісти 29 квітня повідомили про початок бойових дій на кордоні країн у районі Джамму і Кашміру. Індія звинувачувала Пакистан у постійному порушенні режиму тиші.

30 квітня ЗМІ з'ясовували, яка з двох країн має більше зброї, сильнішу армію та в якої сторони більше шансів на військовий успіх в разі початку війни Індії та Пакистану.