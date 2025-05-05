На пороге войны с Индией: Пакистану не хватает снарядов из-за тайных поставок в Украину, — СМИ

Пакистан столкнулся с критическим дефицитом артиллерийских боеприпасов из-за недавних соглашений о поставках оружия Украине, сообщают инсайдеры индийских СМИ. По их словам, пакистанская армия будет способна вести интенсивные боевые действия не более 4 суток.

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Об этом пишет индийское информационное агентство ANI News.

Неназванные источники сообщили агентству, что Пакистан испытывает трудности с пополнением боеприпасов из-за роста мирового спроса и устаревших производственных мощностей оборонной промышленности. По данным инсайдеров индийских журналистов, пакистанских запасов хватит на 96 часов конфликта высокой интенсивности.

В ANI News отмечают, что военная доктрина Пакистана, сосредоточенная на быстрой мобилизации для противодействия большей армии Индии, зависит от артиллерии и противотанковых подразделений. Для этого пакистанским военным необходимы 155-мм снаряды для гаубиц М109 и 122-мм ракеты для систем ВМ-21.

По словам журналистов, в публикациях 2025 года в сети X отмечалось, что важные для пакистанской тяжелой артиллерии снаряды 155-мм были отправлены в Украину, из-за чего запасы страны опасно сократились.

Кроме того, источники передали журналистам разведывательные данные, согласно которым Пакистан построил у границы с Индией склады боеприпасов в ожидании потенциального конфликта.

Индийское издание Lokmat Times пишет со ссылкой на слова инсайдеров, что Пакистанские оружейные заводы якобы тайно экспортировали в Украину большие объемы артиллерийских снарядов, ракет и боеприпасов для стрелкового оружия. По словам индийских журналистов, с февраля по март 2023 года Пакистан экспортировал 42 000 122-мм ракет БМ-21, 60 000 155-мм снарядов для гаубиц и еще 130 000 122-мм ракет, а доходы от продаж составили 364 млн долларов.

Индия и Пакистан на пороге войны: что известно

СМИ 24 апреля сообщали, что между Пакистаном и Индией назревает война из-за стрельбы в горном курортном городке Пахалгам, где вооруженные боевики убили 26 человек. Страны закрыли друг другу границы, а индийские власти объявили о приостановлении договора о совместном использовании вод Инда.

Индийские журналисты 29 апреля сообщили о начале боевых действий на границе стран в районе Джамму и Кашмира. Индия обвиняла Пакистан в постоянном нарушении режима тишины.

30 апреля СМИ выясняли, какая из двух стран имеет больше оружия, более сильную армию и у какой стороны больше шансов на военный успех в случае начала войны Индии и Пакистана.