Под угрозой войны с Пакистаном: Кремль передал Индии новую партию ракет "Игла-С", — СМИ

Оружие усилит возможности индийской ПВО на фоне роста напряженности в отношениях с Пакистаном. Ракеты разворачивают для передовых формирований, также в планах закупка почти полсотни пусковых установок VSHORADS.

Related video

Об этом сообщили в издании India Today.

По данным источников из оборонного ведомства, новые партии российских ракет армия Индии получила еще несколько недель назад. Их будут применять для противодействия вражеским самолетам, БПЛА и ударным вертолетам.

Отмечается, что контракт был заключен в рамках чрезвычайных полномочий и предназначен повысить ракетный потенциал индийских сил, особенно на западном фронте с Пакистаном. Аналогичные договоренности заключили и воздушные силы страны, ВВС стремятся получить дополнительное оборудование для усиления ПВО.

Кроме того, армия Индии объявила тендер на закупку еще 48 пусковых установок VSHORADS и примерно 90 ракет к ним по ускоренной процедуре. Также рассматривается возможность закупки новых версий лазерных ракет VSHORADS. По данным СМИ, решение может быть принято "в ближайшее время".

Отмечается, что российские ракеты входят в состав систем ПВО очень малой дальности и "играют решающую роль" в воздушной защите Индии. "Игла-С" — это усовершенствованная версия ракеты "Игла", которая применяется еще с 1990-х годов.

Напомним, главный маршал Арджан Сингх 5 мая заявил, что авиация Индии на границе с Пакистаном приведена в состояние повышенной готовности. Современные истребители готовы к бою, также были активированы системы ПВО.

В СМИ передавали, что Пакистану критически не хватает артиллерийских боеприпасов из-за соглашения о поставках оружия Украине. По словам инсайдеров, страна сможет вести интенсивные боевые действия лишь не более четырех суток.