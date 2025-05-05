Силы ВВС Индии приведены в повышенную готовность: истребители Rafale могут атаковать Пакистан

Воздушные силы Индии приведены в состояние повышенной готовности на границе с Пакистаном. Современные истребители, включая Dassault Rafale, готовы к бою.

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Об этом сообщил главный маршал авиации Арджан Сингх индийскому телеканалу Bharat24.

Современные истребители, включая французские Dassault Rafale, стоят на передовых базах, их пилоты постоянно летают на дальние расстояния. Кроме этого, Индия активировала системы противовоздушной обороны, чтобы реакция на любое вторжение занимала несколько минут.

Недавно Силы безопасности Индии раскрыли крупное укрытие террористов в деревне Мархот в приграничном штате Джамму и Кашмир. Возможно, именно оттуда планировалась крупная атака, сообщил канал.

Отметим, что Минобороны Индии еще 28 апреля сообщало о подписании контракта на 6,58 млрд евро на поставку 26 французских истребителей Dassault Rafale.

Пакистан в свою очередь испытал вторую ракету на фоне напряженных отношений с Индией после теракта в Пахалгаме. Успешный пуск ракеты "Фатх" класса "земля-земля" с дальностью полета 120 километров произвели 5 мая в рамках продолжающихся учений.

"Целью запуска было обеспечение оперативной готовности войск и проверка ключевых технических параметров, включая навигационную систему ракеты и повышенную точность", — заявили военные.

Индийские чиновники обвиняют Пакистан в нарушении режима прекращения огня 11-й день подряд. В ночь с 4 на 5 мая посты армии Пакистана открыли огонь из стрелкового оружия в районах Купвары, Барамуллы, Пунча, Раджаури, Мендхара, Наушера и Сандербани.

Напомним, СМИ писали о критическом дефиците артиллерийских боеприпасов у армии Пакистана. Их запасов хватит на четыре дня интенсивных боев.

Times of India еще 29 апреля писало о начале боевых действий на границе Индии и Пакистана. Премьер-министр Индии Нарендра Моди дал армии cвободу действий в выборе способов ответа на действия Пакистана.