Сили ВПС Індії приведені в підвищену готовність: винищувачі Rafale можуть атакувати Пакистан

Повітряні сили Індії приведені в стан підвищеної готовності на кордоні з Пакистаном. Сучасні винищувачі, включно з Dassault Rafale, готові до бою.

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Про це повідомив головний маршал авіації Арджан Сінгх індійському телеканалу Bharat24.

Сучасні винищувачі, включно з французькими Dassault Rafale, стоять на передових базах, їхні пілоти постійно літають на далекі відстані. Крім цього, Індія активувала системи протиповітряної оборони, щоб реакція на будь-яке вторгнення займала кілька хвилин.

Нещодавно Сили безпеки Індії розкрили велике укриття терористів у селі Мархот у прикордонному штаті Джамму і Кашмір. Можливо, саме звідти планувалася велика атака, повідомив канал.

Зазначимо, що Міноборони Індії ще 28 квітня повідомляло про підписання контракту на 6,58 млрд євро на постачання 26 французьких винищувачів Dassault Rafale.

Пакистан зі свого боку випробував другу ракету на тлі напружених відносин з Індією після теракту в Пахалгамі. Успішний пуск ракети "Фатх" класу "земля-земля" з дальністю польоту 120 кілометрів здійснили 5 травня в межах тривалих навчань.

"Метою запуску було забезпечення оперативної готовності військ і перевірка ключових технічних параметрів, включно з навігаційною системою ракети й підвищеною точністю", — заявили військові.

Індійські чиновники звинувачують Пакистан у порушенні режиму припинення вогню 11-й день поспіль. У ніч із 4 на 5 травня пости армії Пакистану відкрили вогонь зі стрілецької зброї в районах Купвари, Барамулли, Пунча, Раджаурі, Мендхара, Наушера і Сандербані.

Нагадаємо, ЗМІ писали про критичний дефіцит артилерійських боєприпасів у армії Пакистану. Їхніх запасів вистачить на чотири дні інтенсивних боїв.

Times of India ще 29 квітня писало про початок бойових дій на кордоні Індії та Пакистану. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді дав армії свободу дій у виборі способів відповіді на дії Пакистану.