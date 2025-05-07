Изготовят сотни ракет: РФ планирует производство Х-101 на 2 года вперед, — расследование

Россияне планируют изготовить 633 ракеты Х-101 в 2025 году и еще около 223 в 2026-м. Определенную часть из этого количества могут не применять сразу для обстрелов Украины, а отложить для расширения запасов.

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Об этом говорится в расследовании "24 канала", опубликованном 7 мая.

Журналисты получили и проанализировали документацию, которую разведывательная компания "Даллас" получила у агента в российском холдинге "ТРВ-инжениринг". В документах отражены объемы заказов запчастей, необходимых для изготовления крылатых ракет.

Счет для УПКБ "Деталь" на оплату микросхем для изготовления 100 высотомеров Фото: 24 канал

Расследователи посчитали ориентировочные объемы изготовления ракет Х-101, запланированные Москвой на ближайшие годы. Ориентиром стали объемы заказа частей для высотомеров. Отмечается, что каждая из заявок Уральского проектно-конструкторского бюро "Деталь" соответствует определенной поставке в четкие сроки. Некоторые партии рассчитаны на 90-100 дней, что является условно быстрыми сроками, а другие запланированы на два года вперед. В счете №1811 от 29 августа 2024 года указано, что комплект для изготовления 50 альтиметров поступит в УПКБ "Деталь" в конце февраля — начале марта 2026 года.

Счет на 50 высотомеров для УПКБ "Деталь" Фото: 24 канал

Проанализировав все полученные документы, расследователи пришли к выводу, что РФ планирует производство крылатых ракет на 2 года вперед. В частности, "ТРВ-инжениринг" в 2023 году готовилась к выполнению заявок на 2024-й и частично на 2025 годы, а в 2024-м — на 2025-й и 2026-й.

Журналисты отмечают, что не все 633 произведенные в 2025 году крылатые Х-101 Россия выпустит по украинским городам, потому что часть из них наверняка будет с браком и упадет после пуска, и еще несколько десятков могли быть уничтожены во время атаки БПЛА на Энгельс 20 марта. Кроме того, определенное количество россияне могут откладывать для формирования запасов на будущее.

Напомним, СМИ 1 мая писали, почему россияне могут осуществлять лишь периодические ракетные атаки на Украину. Журналисты отмечали, что ракетный арсенал ВС РФ сокращается из-за войны, а важные компоненты для производства новых боеприпасов стали недоступны для российских предприятий. По этой причине во время выполнения военных миссий россияне начали использовать боеприпасы не по назначению.

Индийские медиа 6 мая сообщали, что Россия передала Индии новую партию ракет "Игла-С" на фоне роста напряжения в отношениях с Пакистаном.