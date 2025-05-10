Россия в ближайшие дни может устроить масштабную ракетную атаку по Киеву, – Politico

Армия России может совершить масштабные ракетные удары по Киеву в ближайшие дни. Западная разведка считает возможную атаку "насмешкой" над мирными инициативами

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О вероятности ракетного удара рассказали изданию Politico представители разведслужб стран Запада.

"Россия может начать новые авиаудары по Киеву уже в ближайшие дни. Это станет мрачным ответом и насмешкой над западными мирными усилиями", — рассказали источники.

В то же время представитель правительства Германии сообщил, что ее канцлер Фридрих Мерц поручил своим советникам по внешней политике немедленно начать подготовку к долгосрочному мирному соглашению, если Россия согласится на безоговорочное прекращение огня.

Тем временем посольство США в Киеве также предупреждает своих граждан о вероятной ракетной атаке ВС РФ по целям в Украине в ближайшие несколько дней.

Дипломаты советуют быть наготове и сразу следовать в укрытия в случае объявления воздушной тревоги.

Напомним, ВС РФ в первые часы перемирия ко дню победы ударили по жилой многоэтажке в Константиновке Донецкой области. Оккупанты устроили авиационную атаку на город.

Фокус ранее писал о планах России изготовить 633 ракеты Х-101 в 2025 году и еще около 223 в 2026-м. Часть ракет может пойти на запас.