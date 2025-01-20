Удар по Казанському авіазаводу: як атака дронів вплине на виробництво Ту-22 і Ту-160

Ще до атаки на підприємство, російські авіабудівники були змушені займатися так званим "відтворенням" — тобто використовувати старі заготовки для випуску нових літаків.

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У ніч на 20 січня 2025 року далекобійні дрони-камікадзе Сил оборони України завдали удару по Казанському авіазаводу (КАПО), ключовому виробнику стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 і Ту-160. Хоча деталі завданих збитків поки залишаються недоступними, факт нальоту вже підкреслює важливість цього підприємства для російської оборонної промисловості. Про те, як атака може вплинути на виробництво російських літаків розповіли оглядачі Defense Express.

Виробництво Ту-160

Насамперед автори матеріалу підкреслили, що Росія не здатна виробляти з нуля нові Ту-160. Замість цього підприємство займається так званим "відтворенням", що базується на використанні радянських заготовок, які простояли кілька десятків років. У 2022-2023 роках КАПО зібрало три бомбардувальники Ту-160М зі старих корпусів, а ще один літак застряг на стадії модернізації.

Виробництво бомбардувальників Ту-160 Фото: livejournal

Оглядачі припустили, що в авіабудівників можуть бути проблеми з двигунами та бортовим обладнанням цих бомбардувальників. Іншими словами, КАПО може представити всі чотири літаки, проте використовувати їх за прямим призначенням поки що не можна.

Складнощі з Ту-22М3

Ситуація з Ту-22М3 ще складніша. До 2022 року на відкритих майданчиках КАПО перебували шість корпусів цього типу, і тільки два корпуси були частково використані: або як донори запчастин, або для складання модернізованого Ту-22М3М.

Ту-22М3 на майданчику Казанського авіазаводу Фото: Google

Таким чином у рамках програми Ту-22М3М було зібрано лише два модернізованих літаки — у 2018 і 2023 роках. При цьому КАПО заявили про плани встановлення систем дозаправлення в повітрі на всі стройові Ту-22М, однак цих планів так і не було реалізовано.

За словами оглядачів, значущість Казанського авіазаводу виходить далеко за рамки виробництва і модернізації літаків. Це підприємство є найбільшим заводом у структурі російського ВПК і забезпечує робочі місця для 8,5 тисяч осіб. Тому порушення його роботи може призвести до подальших затримок у постачанні бомбардувальників для ПКС РФ, що ще більше послабить можливості Росії підтримувати свою стратегічну авіацію.

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