Удар по Казанскому авиазаводу: как атака дронов повлияет на производство Ту-22 и Ту-160

Еще до атаки на предприятие, российские авиастроители были вынуждены заниматься так называемым "воспроизводством" — то есть использовать старые заготовки для выпуска новых самолетов.

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В ночь на 20 января 2025 года дальнобойные дроны-камикадзе Сил обороны Украины нанесли удар по Казанскому авиазаводу (КАПО), ключевому производителю стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-160. Хотя детали нанесенного ущерба пока остаются недоступными, факт налета уже подчеркивает важность этого предприятия для российской оборонной промышленности. О том, как атака может повлиять на производство российских самолетов рассказали обозреватели Defense Express.

Производство Ту-160

Прежде всего авторы материала подчеркнули, что Россия не способна производить с нуля новые Ту-160. Вместо этого предприятие занимается так называемым "воспроизводством", которое основано на использовании советских заготовок, простоявших несколько десятков лет. В 2022–2023 годах КАПО собрало три бомбардировщика Ту-160М из старых корпусов, а еще один самолет застрял на стадии модернизации.

Производство бомбардировщиков Ту-160 Фото: livejournal

Обозреватели предположили, что у авиастроителей могут быть проблемы с двигателями и бортовым оборудованием этих бомбардировщиков. Иными словами, КАПО может представить все четыре самолета, однако использовать их по прямому назначению пока нельзя.

Сложности с Ту-22М3

Ситуация с Ту-22М3 еще сложнее. До 2022 года на открытых площадках КАПО находились шесть корпусов этого типа, и только два корпуса были частично использованы: либо как доноры запчастей, либо для сборки модернизированного Ту-22М3М.

Ту-22М3 на площадке Казанского авиазавода Фото: Google

Таким образом в рамках программы Ту-22М3М было собрано лишь два модернизированных самолета — в 2018 и 2023 годах. При этом КАПО заявили о планах установки систем дозаправки в воздухе на все строевые Ту-22М, однако эти планы так и не были реализованы.

По словам обозревателей, значимость Казанского авиазавода выходит далеко за рамки производства и модернизации самолетов. Это предприятие является крупнейшим заводом в структуре российского ВПК и обеспечивает рабочие места для 8,5 тысяч человек. Поэтому нарушение его работы может привести к дальнейшим задержкам в поставках бомбардировщиков для ВКС РФ, что еще больше ослабит возможности России поддерживать свою стратегическую авиацию.

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