Берегли, как зеницу ока: РФ стала чаще использовать Ту-160 для обстрелов Украины

Россия все чаще начала применять Ту-160 с Дальнего Востока для запуска ракет по Украине.

Ранее эти стратегические бомбардировщики берегли как самый ценный ресурс, однако сейчас ситуация начала меняться. Причина — успех операции "Паутина", когда Украине удалось уничтожить до восьми Ту-95М, рассказал в беседе с УНИАН авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

Других носителей для ракет Х-101 или Х-55 у РФ нет, а Ту-23М3 не способны их нести, констатирует собеседник издания:

"Они (россияне — прим. ред)берегли свои 18 бомбардировщиков Ту-160 как зеницу ока. При этом последний их резерв. Это последний их резерв".

Ту-160: Россия модернизировала бомбардировщики

Романенко говорит, что в РФ провели два этапа модернизации Ту-160 – к стандарту Ту-160М и Ту-160М1. На разных самолетах – разные варианты оборудования. Чтобы Украина не смогла до них дотянуться, их отвели подальше от зоны досягаемости.

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"А сейчас ситуация такова, что Ту-95 им не хватает, а хочется наносить массовые удары. И на Ту-95 подвесить 10 ракет им тоже боязно. В общей сложности там до восьми ракет можно безбоязненно подвесить. Но никогда эти самолеты не вылетают с полной подвеской. Как правило, там максимально четыре ракеты самолет поднимает в воздух", — отметил эксперт.

По его словам, даже если даже поднять в воздух семь самолетов Ту-95, например, с авиабазы ​​"Белая" (Иркутская область) и базы "Оленья" (Кольский полуостров), то выходит 28 ракет.

"В последних атаках именно так и было — без Ту-160. Они запустили 24 ракеты. А если хотят выпустить свыше 28 ракет, учитывая, что часть из них может упасть еще дорогой, то привлекают Ту-160. Добавляют еще три-четыре таких самолета — и общий залп уже составляет 34 ракеты". подвеске, что достаточно опасно, то у Ту-160 есть 12 ракет внутри фюзеляжа. Но они боятся полностью загружать самолеты, поэтому подвешивают меньше ракет", — объясняет он.

Ожидать, что из-за частого использования ресурс российских бомбардировщиков быстро исчерпается, Романенко не советует. Он напоминает, что такие самолеты создаются на десятилетия. Несмотря на то, что у Ту-95 могут возникнуть проблемы с двигателями, редукторами или другими элементами конструкции, еще как минимум пять лет они минимально будут в эксплуатации.

Кроме того, у россиян хватает запчастей для ремонта бортов, поскольку бомбардировщики производились на их предприятиях. Поэтому от внешних поставок они никак не зависят.

Использование РФ Ту-160: как нейтрализовать самый опасный истребитель России

Что может как-то повлиять на интенсивность вылетов, так это топливный кризис. Поскольку один рейст такого самолета требует до 100 тонн топлива. Чем хуже будет ситуация с горючим, тем сложнее будет россиянам так же активно бомбить Украину.

Одной из главных задач на данный момент Романенко видит уничтожение российских ракет, поэтому удары по предприятиям, где производят их и комплектующие к ним, остаются в приоритете, и ВСУ уже показали, что могут доставать до этих заводов.

В прошлом году стало известно, что Россия наращивает производство самолетов на Казанском авиационном заводе. Спутниковые снимки показывают, что РФ подготовила ангары площадью около 19 тыс. кв.м, но их ввод в эксплуатацию запланирован не ранее конца 2026 года.

Завод специализируется на создании и модернизации стратегических бомбардировщиков Ту-95, Ту-160, Ту-22 и гражданских самолетов Ту-214. Новые ангары, один из которых достигает 320 метров в длину, строятся для ремонта и обслуживания авиации. По данным Yle, модернизация будет стоить 90 млрд рублей (примерно 443 млрд грн), но санкции и нехватка рабочей силы тормозят процесс.

Напомним, накануне Воздушные силы Вооруженных сил Украины заявили об уничтожении российского многоцелевого истребителя Су-35 на восточном направлении.

Также в ночь на 8 июля украинские беспилотники атаковали Воронежскую область России. Под ударом мог оказаться российский военный аэродром, на котором базируются, в частности, истребители Су-34, Су-35 и Су-30СМ.