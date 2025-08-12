СБУ раскрыла секреты спецоперации "Паутина": что помогло поразить 41 вражеский самолет (видео)

Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что уникальный симбиоз агентурной и технической работы стал ключом к успеху спецоперации "Паутина". В частности, украинские агенты создали фиктивную компанию в Челябинске, завезли подсанкционное оборудование и боевые FPV-дроны, а 1 июня ими поразили 41 российский самолет.

Как рассказал Василий Малюк в интервью телеканалу "Мы-Украина" в эфире марафона "Единые новости", операция была многоэтапной и охватывала логистику, агентурную работу, связь и техническое обеспечение. Во вражеский тыл было доставлено 150 боевых FPV-дронов, а также специальные автономные "охотничьи домики" с аккумуляторами и солнечными батареями, которые позволяли дронам работать даже при температурах ниже -40 градусов.

Для реализации замысла СБУ создала в России фиктивную логистическую компанию в Челябинске, арендовала офис и склады неподалеку от местного управления ФСБ, а также приобрела пять грузовиков. Водители, нанятые украинской разведкой, перевозили различные грузы для закрепления прикрытия.

На вопрос журналиста, все ли получилось, как планировалось, Василий Малюк ответил: "Почти все. Это была уникальная операция, включавшая много составляющих — от логистики и агентурной работы до технического оснащения. Задача была ударить по вражеской стратегической авиации, которая наносит удары по гражданским объектам".

Более того, Василий Малюк отметил, что одним из факторов успеха операции стал опыт борьбы с транснациональной преступностью, в частности методы контрабанды. Он пояснил, что доставить автономные домики с оборудованием на территорию России было чрезвычайно сложно из-за санкций, и для этого пришлось пройти "семь кругов ада".

Что касается боевых дронов, глава СБУ рассказал, что они внешне напоминали обычные FPV, но содержали специальную смесь весом 1600 граммов с кумулятивно-фугасным эффектом, которая могла прожигать корпус самолета и вызвать взрыв внутри.

Особое внимание он обратил на важность агентурной работы — участие украинских негласных помощников в тылу врага. По его словам, именно сочетание агентурной и технической составляющих позволило достичь максимальной эффективности.

Количество участников операции он не раскрыл, но поблагодарил их за преданность и патриотизм и отметил, что их инструктировали и координировали через видеосвязь.

Интересно, что во время подготовки произошла курьезная ситуация: один из агентов случайно открыл крышу домика, из-за чего водитель увидел дроны. Однако благодаря быстрой импровизации агентуры водителю объяснили, что это охотничьи дроны для учета животных и борьбы с браконьерством, и он поверил, даже получив дополнительную зарплату.

Также Малюк рассказал, что название операции "Паутина" возникло из-за того, что во время планирования они рисовали на карте логистические ниточки к аэродромам, которые напоминали паутину.

Среди прочего, в интервью, он рассказал, что спецоперацию планировали провести еще до 9 мая, но из-за того, что российские водители грузовиков сильно злоупотребляли алкоголем и были не готовы, ее пришлось отложить.

"Ну из того, что можно рассказать, то что я говорю. Первого июня состоялась реализация, планировали мы ее сделать гораздо раньше. Но много было разных вопросов во вражеских тылах, которые приходилось решать. Но один из вопросов, и это такая нотка юмора: мы планировали еще до 9 мая это сделать, но они на Пасху там зашли в запой, простите, ну так злоупотребляли сильно спиртными напитками...", — отметил Малюк.

Напомним, что 1 июня Служба безопасности Украины провела масштабную атаку дронами на четыре российских аэродрома, в результате которой было поражено около 34% стратегических носителей крылатых ракет РФ. По оценкам СБУ, общая стоимость нанесенного ущерба составляет примерно 7 миллиардов долларов, что существенно ослабило боевой потенциал вражеской авиации.

Впоследствии, в июле в Иваново, Россия, по обвинению в терроризме был арестован 55-летний Михаил Рюмин - водитель грузовика, который перевозил дроны, использованные СБУ в операции "Паутина".