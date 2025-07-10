Ответит за операцию СБУ "Паутина": в РФ арестовали "главного" подозреваемого

Его коллега отмечает, что 55-летний житель Челябинска просто принял заказ на перевозку каркасного дома и не знал, что в нем спрятано.

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В Иваново, РФ, по статье о теракте арестовали Михаила Рюмина, 55-летнего водителя фуры, в которой перевозили дроны для операции СБУ "Паутина", пишет "Медиазона".

Ивановский областной суд оставил в силе арест 55-летнего жителя Челябинска Михаила Рюмина, обвиняемого по статье о теракте, совершенном группой лиц (пункт "а" части 2 статьи 205 УК). Это следует из апелляционного постановления, опубликованного на сайте суда 26 июня. В нем также говорится, что Рюмин "длительное время работает водителем". И он был арестован Октябрьским районным судом Иваново 2 июня.

В РФ арестовали одного из водителей, которые перевозили каркасные дома

Рюмин — водитель фуры, из которой 1 июня в рамках операции СБУ "Паутина" были запущены дроны, атаковавшие российские военные аэродромы. Это подтвердил его коллега-водитель, попросивший об анонимности.

Тогда, напомним, украинские беспилотники атаковали военные авиабазы "Оленья" в Мурманской области, "Белая" — в Иркутской и "Дягилево" под Рязанью, а также аэродром в Иваново, где базируются самые редкие в российской авиации "летающие радары" А-50.

Дроны вылетели из крыш каркасных домов, которые перевозили фуры. Как сообщили в СБУ, они были запущены и управлялись дистанционно. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что водители фур не знали о спрятанных беспилотниках.

Коллега Рюмина рассказал, что он незадолго до ареста сменил место работы и принял заказ на доставку составных частей каркасных домов из Челябинска в Ивановскую область. Груз он перевозил на арендованной фуре.

"Это первый рейс их был на новом месте работы. Машины бэушные взяли, их хозяин… Артем или как его там… Ну они эти машины и ремонтировали, он оклад им платил, они довольные были… Оклад платят — мы машины делаем, сейчас работа пойдет — будем работать", — рассказал собеседник издания.

Напомним, после операции "Паутина" росСМИ сообщили, что задействованные в операции фуры принадлежали некоему Артему Тимофееву. 5 июня в базе розыска МВД появилась карточка на имя Тимофеева. Еще через два дня в розыск объявили его жену Юлию Тимофееву. Отмечалось, что они оба родились в Украине, а в конце мая уехали из России в Казахстан.

Коллега водителя подтвердил, что Михаил Рюмин не знал о том, что спрятано под крышами каркасных домиков.

Атака дронов на российский аэропорт во время операции "Паутина"

"Миша такой совдеповской закалки. Попал по незнанке, ни за что. Я такие же вагончики — ну, мы так называем модульные здания — возил почти восемь лет по всей стране. Если бы мне такой вагончик дали, я бы его так же загрузил и так же бы повез. Там даже внутрь не попадешь — у нас было все зашито. Ты же не будешь стенки разбирать!", — сообщил водитель.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как готовилась операция "Паутина" и сколько самолетов потеряла Россия.

Также военные эксперты предполагают, что Китай готовит подобную операцию в США, скупая земли у военных баз.