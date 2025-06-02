Операция СБУ "Паутина": в РФ разыскивают уроженцев Украины, — СМИ

Ориентировку на 37-летнего Артема Тимофеева сначала опубликовала, а потом удалила администрация города Усть-Кут. Но новость успела разойтись по соцсетям и росСМИ. Якобы именно Тимофееву принадлежали фуры, из которых запускали дроны по военным аэродромам РФ.

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Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Власти Усть-Кута, Иркутская область, сообщили о розыске 37-летнего Артема Тимофеева, который может быть причастен к массовой атаке беспилотников по военным объектам 1 июня. Сейчас сообщение на официальной странице администрации Усть-Кута во Вконтакте удалено.

Фото Артема Тимофеева, опубликованное администрацией Усть-Кута Фото: скриншот

Однако его успели процитировать ряд росСМИ, в том числе URA.RU.

В сообщении говорится, что "правоохранительными органами разыскивается Тимофеев Артем Валерьевич, 08(06).12.1987 года рождения, уроженец города Донецк. Его подозревают в причастности к атаке БПЛА военного аэродрома "Белая".

Однако Baza отмечает, что Артем Тимофеев, по словам источников, родился в Житомире, затем какое-то время жил в Киеве. Несколько лет назад он переехал в Челябинскую область. Большинство его родственников, а также он сам были зарегистрированы в Миассе.

В октябре 2024 года Тимофеев открыл ИП по грузоперевозкам. В декабре он приобрел несколько автомобилей. Именно с помощью этих автомобилей 1 июня и были организованы атаки на военные объекты. Источники утверждают, что ориентировки на Тимофеева направлены во все отделы МВД.

Один из водителей, рассказал следователям, что Тимофеев получил заказ от предпринимателя из Мурманской области на доставку четырех каркасных домов из Челябинска в Кольский район Мурманской области. По словам водителя, во время движения с ним по телефону связывался неизвестный и давал указания, где и в какое время нужно останавливаться. Последней остановкой была заправка "Роснефть" неподалеку от военного аэродрома в Мурманской области, откуда были запущены дроны.

Атака дронов на российские аэродромы 1 июня

При этом пропагандистский Telegram-канал Mash утверждает, что Артем Тимофеев "диджей, музыкант и большой фанат украинских групп", а также владел брендом одежды и был участником Революции достоинства.

Также росСМИ утверждают, что украинцам принадлежал склад в Челябинске, на котором и собирали дроны для отправки к военным аэродромам РФ. Они получили российское гражданство несколько лет назад: помогло наличие родственников в России.

"Челябинск они покинули за несколько дней до того, как стартовавшие из фур беспилотники атаковали базы стратегической авиации России", — уточнил собеседник в правоохранительных органах.

Напомним, глава СБУ Василий Малюк рассказал о результатах операции "Паутина". Генерал-лейтенант рассказал, что поражен был 41 самолет, среди них — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Ориентировочная стоимость поврежденной авиации — более 7 миллиардов долларов.

А руководитель ЦПД Андрей Коваленко проинформировал об уничтожении 13 самолетов РФ в результате спецоперации "Паутина" 1 июня.